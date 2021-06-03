كينن وسفيتولينا وجابر إلى الدور الثالث في رولان جاروس

باريس (د ب أ)

تأهلت الأميركية صوفيا كينن، إلى الدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وفازت كين، المصنفة الرابعة بالبطولة والخامسة على العالم، على مواطنتها هيلي بابتيست 7 5/ و6 /3 اليوم الخميس في الدور الثاني.

واستعادت كينن بعضا من توازنها بعد أن خسرت جميع المباريات الثلاث التي خاضتها على الملاعب الرملية هذا الموسم. وتلتقي كينن في الدور الثالث مع الأميركية الأخرى جيسيكا بيجولا التي فازت على التشيكية تيريزا مرتنكوفا /6 3 و6 /3.

كما تأهلت الأوكرانية، يلينا سفيتولينا، المصنفة الخامسة للدور الثالث بفوزها على الأميركية آن لي 6 /صفر و6 /4. ولحقت التونسية أنس جابر بركب المتأهلات للدور الثالث بفوزها على الأسترالية استرا شارما 6 2/ و6 /4. كما صعدت الأوكرانية مارتا كوستيوك للدور الثالث بفوزها على الصينية سيساي تشينج 6 3/ و6 /4.