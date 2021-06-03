الإمارات مهدد بخوض دوري الخليج العربي «خارج ملعبه»

معتصم عبدالله (دبي)

بات فريق نادي الإمارات العائد حديثاً إلى دوري الخليج العربي مهدداً بخوض مبارياته في الموسم الجديد 2021- 2022، خارج ملعبه الحالي في «رأس الخيمة»، عطفاً على عدم الإيفاء بمتطلبات وملاحظات رابطة المحترفين بشأن النادي والملعب في أعقاب الزيارة الأخيرة.

وخاطبت «رابطة المحترفين»، الأسبوع الماضي، نادي الإمارات بشأن المتطلبات والملاحظات على النادي والملعب في إطار التحضير للموسم الجديد، في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير النادي قرار تعيين مجلس إدارة جديد لقيادة النادي في الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود الشمسي، والتي أعقبت عودة الفريق إلى المحترفين بعد حصول «الصقور» على وصافة دوري الدرجة الأولى برصيد 41 نقطة.

وزار وفد من رابطة المحترفين، ضم ممثلين عن مختلف الإدارات والأقسام، في مايو الماضي نادي الإمارات، وناقش المتطلبات الخاصة بمسابقات المحترفين، وقام الوفد بجولة ميدانية في الملاعب والمرافق للتأكد من جاهزيتها، والتأكيد على أهمية العمل في تطوير وتحديث المرافق. وأتاحت الرابطة للنادي مهلة زمنية حتى يوليو المقبل لإجراء بعض التعديلات المطلوبة قبل انطلاق الموسم الجديد، وأكدت الحرص على التعاون وتوفير الخبرات وكافة السبل اللازمة من أجل المساهمة في دعم المشاركة المقبلة للصقور، إلى جانب التأكيد على أن النادي على أتم استعداد لتحقيق كافة الشروط والمتطلبات اللازمة.

من جانبه، ذكر خالد النقبي المنسق الإعلامي لنادي الإمارات، أن الشعور بالقلق بات يساور جماهير النادي في ظل عدم وضوح الرؤية للفريق في الموسم الجديد، في انتظار تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وقال: «الكثير من الملفات المعلقة تنتظر تشكيل المجلس الجديد، وعلى رأسها متطلبات رابطة المحترفين والملاحظات بشأن الملعب وغيره، لضمان عدم خوض الصقور مباريات الموسم الجديد خارج ملعب النادي».

وأضاف: «الوضع الحالي يتطلب عملاً كبيراً، وما تزال هناك بجانب متطلبات الرابطة ملفات كثيرة، من بينها الجهاز الفني الذي سيقود الفريق في الموسم الجديد، وملف اللاعبين الأجانب والمواطنين، بجانب برنامج الإعداد»، لافتاً إلى أن نتائج التأخير ستكون سلبية على مشوار «الصقور» في دوري المحترفين.

وتابع: «أياً كانت الأسماء أو الإدارة المعينة، فمهمتها ستكون صعبة، فقيادة فريق في دوري المحترفين ليست مهمة سهلة، ودائماً الفريق الصاعد يبقى مهدداً بالهبوط إذا لم تكن هناك خطة واضحة وجاهزية مبشرة للموسم الجديد».