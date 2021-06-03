محترف في الدوري المجري يلتحق بمنتخب السودان

الخرطوم (الاتحاد)

التحق يس حامد المحترف بنادي نيريجيهزا سبارتاكوس في دوري الدرجة الثانية المجري، بمنتخب السودان الأول لكرة القدم، والذي يدشن السبت المقبل تجمعاً داخلياً يخوض فيه تجربتين وديتين أمام ضيفه الزامبي يومي 11 و13 يونيو، ضمن التحضيرات لخوض مباراة ليبيا في تصفيات كأس العرب ‪FIFA المقررة بقطر 2021 وأعلن الاتحاد السوداني إقامة وديتي «صقور الجديان» أمام ضيفه المنتخب الزامبي بإستاد الهلال بأمدرمان، ضمن التحضيرات لمواجهة ليبيا في تصفيات كأس العرب والمقررة 19 يونيو المقبل والتي تشهد مشاركة 14 منتخباً.

وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة التصفيات إلى تسع منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات بطولة «كأس العرب» بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر الدولة المستضيفة، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا‪