منتخبنا للرماية يشارك بـ 29 لاعباً في «عربية القاهرة»

القاهرة (وام)

وصلت بعثة منتخبنا للرماية أمس إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في البطولة العربية للرماية والمقامة حاليا وتستمر حتى 12 يونيو الجاري على ميداني 6 أكتوبر، والقرية الأولمبية المصرية بالمعادي، وتضم بعثة منتخبنا 29 لاعبا ولاعبة يشاركون في مسابقات البندقية والمسدس والأطباق والتارجت سبرنت، لتكون بعثة منتخب الإمارات الأكبر في الحدث.

وأكد عبدالله سالم بن يعقوب الزعابي أمين عام الاتحاد أن منتخبنا الوطني استعد بشكل جيد للبطولة لحصد عدد كبير من الميداليات، مؤكدا أن الرامي الدولي سيف بن فطيس المنصوري صاحب فضية العالم في فئة «الاسكيت» يتقدم عناصر منتخبنا المشارك في المنافسات، إلى جانبه أبطال الإمارات في فئتي البندقية والمسدس، والتراب رجال الذي يدخل البطولة بمستوى مميز بعد مشاركته في بطولة العالم بإيطاليا خلال شهر مايو الماضي، وبطولة إيطاليا المفتوحة، فضلا عن إقامة معسكر تدريبي مفتوح مكثف بالعين، ومن المنتظر أن تشارك راميتان إماراتيتان في فئة التراب للسيدات، بترشيح من الاتحاد بعد إجراء تقييمات للوقوف على جاهزية الجميع، وقدرتهم على المنافسة بقوة في البطولة وحصد الميداليات.

وأكد للاعبين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بأعلى درجة للحفاظ على سلامة الجميع، والتعاون الإيجابي مع اللجنة المنظمة للبطولة للظهور بالمظهر اللائق متمنيا أن تعود البعثة بحصيلة جيدة من الميداليات.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري للتارجيت سبرينت هو أقوى المنافسين لمنتخبنا في تلك الفئة على ضوء الأرقام والإحصاءات والخبرة والمشاركات، وأن الرامي الإماراتي سيف بن فطيس هو المرشح الأول للفوز بذهبية الإسكيت نظرا لتصنيفه الدولي كما أنه الفائز بالميدالية الذهبية للبطولة ذاتها العام الماضي على الميدان نفسه.