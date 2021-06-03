«سوبر ماريو» يستعين بـ «إنستجرام» لاستعادة حذاءين ذهبيين

رضا سليم (دبي)

كشفت تقارير برازيلية أن المهاجم البرازيلي السابق ماريو جارديل الملقب بـ «سوبر ماريو»، الذي حصد الحذاء الذهبي كهداف للدوريات الكبرى الخمس في أوروبا مرتين، تعرض لسرقة الحذاءين اللذين توج بهما، خلال فترة انضمامه مع بورتو وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وجالطة سراي التركي، وهو ما دفعه للتقدم ببلاغ إلى الشرطة.

وكشف نجم بورتو السابق أن اللصوص اقتحموا منزله بمدينة فورتاليزا البرازيلية فجراً وسرقوا حذاءين ذهبيين توج بهما مع بورتو وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وجلطة سراي التركي، وآخر فضي، وجائزة أخرى من البرونز.

وناشد جاردل (47 عاماً) متابعيه على حسابه الرسمي في «إنستجرام» مساعدته في العثور على الجوائز المسروقة، قائلاً: «القيمة العاطفية للجوائز أكبر من قيمتها المالية»، وتحدث جاردل عن تفاصيل حادث السرقة عبر موقع جلوبو سبورت البرازيلي، كما استعرض خلال فيديو الألقاب التي حصل عليها قبل سرقتها. وتوج المهاجم البرازيلي بلقب هداف الدوري البرتغالي 5 مرات مع بورتو، وكذلك بطولة كوبا ليبرتادوريس في 1995، ودوري الأبطال في موسم (1999-2000) ونال العديد من الألقاب خلال مسيرته، أشهرها «سوبر ماريو» والقناص ومنارة بورتو وغيرها، بسبب قدرته الرائعة على تسجيل الأهداف. وتوج ماريو جارديل هداف الدوري البرتغالي خمس مرات، أربع مرات مع نادي بورتو ومرة ​​واحدة مع فريق سبورتينج، كما حصل على لقب أفضل هداف لبطولة كوبا ليبرتادوريس في عام 1995 مع فريق جريميو، ومرة ​​واحدة أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا عام 2000 برصيد 10 أهداف، كما حصل على أربعة ألقاب في البرتغال، وثلاثة كؤوس برتغالية، وأربعة كؤوس سوبر، وكأس ليبرتادوريس مرة واحدة مع جريميو في عام 1995.