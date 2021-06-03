حبيب الفردان على أبواب «وداع النصر»

معتصم عبدالله (دبي)

بات حبيب الفردان قريباً من إعلان المغادرة رسمياً لنادي النصر في ظل عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد تعاقده مع النادي بنهاية عقده في 30 يونيو الحالي، ليكون اللاعب صاحب الـ 30 عاماً، الأبرز على مستوى صفقات الانتقال الحر في «الميركاتو الصيفي».

وغادر الفردان النصر في المرة الأولى موسم 2014- 2015، حينما انتقل إلى صفوف شباب الأهلي «الأهلي»، كأبرز صفقة على صعيد المواطنين، قبل عودته موسم 2018- 2019 بعد إمضائه عقداً لثلاثة مواسم ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2020- 2021.

ودشن الفردان مشواره مع فرق المراحل السنية بنادي الوصل قبل انتقاله للنصر موسم 2009- 2010، وصولاً إلى محطته السابقة مع شباب الأهلي وعودته الثانية إلى النصر، حيث خاض 23 مباراة في الموسم الأخير مع الفريق الأول في كل المسابقات، أغلبها كلاعب بديل بمعدل 830 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف.

من جهته، يخطط النصر لإقامة معسكر إعداد للموسم الجديد 2021- 2022، في أوروبا في النصف الثاني من يوليو المقبل، على أن تنطلق التحضيرات في يوليو من خلال الفحوصات الطبية واختبارات اللاعبين.