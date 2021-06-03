«قفز الحواجز الصيفي» ينطلق من بوذيب

الختم (الاتحاد)

تنطلق على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى بقرية بوذيب بالختم في أبوظبي غدا، منافسات قفز الحواجز الصيفية التي ينظمها اتحاد الفروسية خلال برنامج صيفي يقام للمرة الأولى بالدولة، بتوجيهات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الاتحاد، والتي جاءت خلال متابعاته الميدانية لمنافسات وبطولات الموسم الأخير، بهدف استمرارية المنافسات، والمحافظة على جهوزية الفرسان والخيول خلال فصل الصيف في ظل التحديات الماثلة لجائحة كورونا، والتي ما تزال تحد من سفر وتنقل الفرسان والخيول بصورة طبيعية خلال فصل الصيف، ومشاركتهم في المعسكرات الصيفية، والبطولات الدولية.

ويشتمل البرنامج على ست منافسات أسبوعية تقام في الصالات المغطاة مكيفة الهواء بمركز الشارقة للفروسية، وصالة سلطان بن زايد الكبرى، منها خمس محلية تقام في بصالة سلطان بن زايد الكبرى، الأولى اعتبارا من الغد والثانية يومي 18 و19 يونيو الجاري، ثم تنتقل إلى صالة نادي الشارقة للفروسية، وفيها تقام المنافسات الثالثة يومي 2 و3 يوليو المقبل، والرابعة في 16 و17 يوليو، والخامسة يومي 6 و7 أغسطس المقبل، وتختتم في نادي الشارقة ببطولة دولية من فئة النجمتين يومي 13 و14 أغسطس المقبل، وسيراعى في تنظيم المنافسات جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا المعمول بها بالدولة.

تتألف المنافسات في قرية بوذيب من 6 أشواط تقام على يومين، أربع منها بمواصفات الجولة الواحدة وحواجزها من 105 سم وحتى 130 سم حسب الفئات، وشوط مفتوح بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز على حواجز 135 سم، وختامها بشوط مفتوح بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 120 سم.

من جهته، قال محمد إبراهيم الناخي نائب رئيس لجنة القفز بالاتحاد: للمرة الأولى تقام منافسات لقفز الحواجز عبر موسم صيفي، في ظل الصعوبات والتحديات التي ما تزال تفرضها جائحة كورونا، والتي تحد من مشاركات الفرسان والفارسات والفرق خارج الدولة، وتأتي مسنودة بتوفر المنشآت وأفضل المرافق والميادين المغطاة في الدولة، والتي تمتاز بدرجة عالية من الجودة والمواصفات العالمية في كل من نادي الشارقة للفروسية، وقرية بوذيب العالمية. وأضاف: المنافسات تأتي تشجيعاً لفكرة المعسكرات الصيفية داخل الدولة، ولصقل مواهب الفرسان، دون تحمل عبء ضغط مرحلة الاستعداد للمشاركة في كأس العالم والبطولات الدولية، وعدم إرهاق الخيل والاكتفاء بمشاركتها في منافستين في كل شهر، وتعقبها فترة راحة للخيول خلال سبتمبر المقبل، وقبل انطلاقة الموسم الجديد، ومن فوائدها تشجيع الفرسان على المشاركة عوضاً عن قصر فترة الموسم الأخير، والذي كان قد انطلق في يناير واختتم أبريل الماضي.