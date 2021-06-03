أولمبياد طوكيو في موعدها رغم انسحاب 10 آلاف متطوع

طوكيو (أ ف ب)

تفاقمت مشاكل اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو المقرر هذا الصيف بعد إرجائه لعام بسبب تداعيات فيروس كورونا، وذلك بانسحاب 10 آلاف متطوع قبل 50 يوماً من الافتتاح بسبب مخاوف الإصابة بـ«كوفيد-19»، والتمييز الجندري وتوقيت الألعاب.لكن رئيسة اللجنة المنظمة، سيكو هاشيموتو، استبعدت مجدداً إلغاء الألعاب ما لم يمنع الوباء غالبية الفرق من السفر إلى اليابان، موضحة لصحيفة «نيكان سبورتس» أنه «إذا واجهت دول مختلفة حول العالم مواقف خطيرة للغاية، ولم تتمكن وفود من معظم الدول من الحضور، فحينها لن نتمكن من إقامتها».

واستطردت: «لكن خلاف ذلك، وما لم يحصل مثل هذا الوضع، لن يتم إلغاء الألعاب». وإقامة الألعاب المقرر انطلاقها في 23 يوليو لا تزال موضع شك، وسط مطالبة محلية بالإلغاء في الوقت الذي تكافح فيه اليابان موجة رابعة من تفشي الفيروس في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك طوكيو، ما دفع إلى تمديد حالة الطوارئ.

وفي وقت متأخر من مساء امس، أفاد الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو توشيرو موتو أن حوالي 10 آلاف من أصل 80 ألف متطوع انسحبوا، وذلك بسبب مخاوف معظمهم من الإصابة بالفيروس. وقال موتو لوسائل إعلام يابانية: إن آخرين انسحبوا بعد تأجيل الألعاب أو احتجاجاً على تصريحات متحيزة جنسياً أدلى بها سلف هاشيموتو يوشيرو موري، ما أدى إلى استقالته من منصبه في فبراير، بعدما أثار ضجة بقوله إن النساء يتحدثن كثيراً ويضيعن الوقت في الاجتماعات.

ورأى موتو أن انسحاب هذا العدد من المتطوعين لن يؤثر على الألعاب لأنه تم تقليص حجم الحدث بعد الإرجاء من الصيف الماضي، لذلك هناك حاجة إلى عدد أقل من الأشخاص. واتخذ القرار بمنع المشجعين من القدوم إلى اليابان، على أن يتخذ القرار بشأن عدد المشجعين المحليين المسموح لهم حضور الألعاب بعد انتهاء حالة الطوارئ في طوكيو في 20 يونيو.

كما تم تخفيض عدد المسؤولين والمشاركين في الوفود القادمة إلى طوكيو من الخارج إلى النصف تقريباً، ليصل العدد إلى 78 ألفاً، مع دعوات لمزيد من التخفيض.

وأفادت صحيفة «يوميوري شيمبون» اليابانية، نقلاً عن مصدر حكومي لم تكشف عن اسمه، أنه سيكون على المشجعين المحليين تلقي اللقاح أو تقديم نتيجة سلبية بفيروس كورونا من أجل التمكن من حضور الألعاب. كما سيتم منع الهتاف التشجيعي، الطعام، المصافحة أو احتساء الكحول خلال الألعاب، بموجب ضوابط يجري النظر فيها، بحسب ما أفادت الصحيفة التي أفادت بأن المحليين سيمنعون من دخول الملاعب، أو سيطردون منها، في حال مخالفة القواعد الخاصة بفيروس كورونا.