«دبي فاونتين» و«زيادة» تخوضان تحدي الأوكس البريطاني

محمد حسن (دبي)

تتجه الأنظار، مساء الغد إلى مضمار إبسوم البريطاني العريق، حيث يشهد سباق الأوكس الإنجليزي للفئة الأولى المخصص لمهرات الثلاث سنوات لمسافة 2400 متر، بمشاركة 14 خيلاً. وتمثل الإمارات في السباق العريق كل من «دبي فاونتين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، و«زيادة» العائدة لإسطبلات شادويل، في مواجهة كتيبة من خمس مهرات بإشراف المدرب الإيرلندي المخضرم ايدان أوبراين الذي يطمح لتحقيق الفوز التاسع بلقب الأوكس البريطاني.

المهرة «دبي فاونتين» ابنة الفحل «تيوفلو»، بإشراف مارك جونستون وقيادة فراني نورتون، متمرسة في السباقات، سجلت ثلاث انتصارات من أصل ثماني مشاركات. أما المهرة «زيادة» فتنحدر من الفحل الشهير تميز وغير المهزومة في آخر ثلاثة سباقات متتالية، فقد حققت انتصاراتها العام الماضي بإشراف روجر فاريان، من بينها مونتروز فيليز ستيكس قوائم في مضمار نيوماركت، وشاركت مرة واحدة هذا العام في شيستر وحلت وصيفة.

ومن أبرز خيول المدرب أوبراين المهرة «سانتا باربرا» الفائزة في سباق للمبتدئة، قبل حلولها بالمركز الرابع في الألف جينيز البريطاني، بجانب «سنوفول» ابنة «ديب إمباكت» التي سجلت عودة قوية هذا العام، عندما أحرزت لقب موسيدورا ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر بمضمار يورك الشهر الماضي، لكنها لم تحقق نتائج طيبة الموسم الماضي، بخلاف الفوز بسباق واحد من سبع مشاركات.

من جانب آخر، تطمح الفارسة هولي دويل لتحقيق أكبر إنجازاتها، حيث تنافس على صهوة المهرة «شربة ليمون» «المتألقة في سباقين من أصل ثلاث مشاركات، وفرضت سيطرتها على مجريات السباق التحضيري للأوكس في مضمار لينجفيلد الشهر الماضي بإشراف أرتشي واتسون، فيما يدفع المدرب روجر فاريان بالمهرة «تيونا» للمالك علي سعيد، وهي صاحبة المركز الثالث في موسيدورا ستيكس.