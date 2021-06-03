«حكيم» و«حورية» ينافسان في كأس الوثبة بتولوز

تولوز (الاتحاد)

يستضيف مضمار تولوز الفرنسي، عصر اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز، «بري كويتين» للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، الذي يأتي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويجتذب السباق الذي يقام برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 2000 متر، وجائزته 16.000 يورو، 16 خيلاً، يتصدرها المهر «حكيم» لإسطبلات الأصايل الإماراتية في فرنسا، بإشراف المدرب فرانسوا روهات. ولم يسبق للمهر «حكيم» البالغ من العمر 3 سنوات والمنحدر من نسل «صير بني ياس» والفرس «الملاك الوحيد»، أن شارك في السباقات من قبل، ويقوده الفارس فالنتين سيجوي.

ويمثل خيول الإمارات أيضاً المهرة «حورية» لإسطبلات شادويل في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماثياس لورين، ولم يسبق للمهرة المنحدرة من نسل «ايه اف البحر» والفرس «ادجيدورا دو بوزلس» في السباقات من قبل. الممثل الثالث لخيول الإمارات المهر «اتشي دو ناكري» لهلال العلوي، بإشراف دي موريسون وقيادة ايملين ريفولت، ولم يسبق لابن «المأمون دو مونلو» والفرس «ناكري دو كروات» أن شارك في السباقات من قبل.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.