وعند «الديوك».. ركلات الجزاء «نقطة سوداء»

أنور إبراهيم (القاهرة)

حقق منتخب فرنسا فوزاً منطقياً 3/ صفر على منتخب ويلز في مباراتهما الدولية الودية، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2020" التي ستنطلق يوم 11 يونيو الجاري.

وسجل أهداف "الديوك" الثلاثة كليان مبابي وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي، بينما أضاع النجم الهداف كريم بنزيمة ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة بينما كانت النتيجة صفر/صفر.

ويبدو إن تسديد ركلات الجزاء أصبح نقطة ضعف ومشكلة عند منتخب فرنسا، فتلك ثالث ركلة جزاء يهدرها لاعب في منتخب فرنسا هذا الموسم إذ سبق بنزيمة، نجمان آخران هما مبابي وجريزمان.

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت إن تلك هي المرة الثالثة التي يهدر فيها بنزيمة ركلة جزاء مع الديوك، حيث فعلها أول مرة أمام منتخب سويسرا في مونديال البرازيل 2014، ولكن النتيجة انتهت لمصلحة فرنسا 5/2، وبعدها ببضعة أشهر، فشل مجدداً أمام منتخب السويد في المباراة التي انتهت بفوز فرنسا 1/صفر، بينما نجح بنزيمة في التسجيل من ركلات الجزاء مرتين فقط الأولى ضد تركيا في يونيو2009، وانتهت المباراة لمصلحة منتخب فرنسا 1/صفر، والمرة الثانية ضد منتخب هندوراس في مونديال البرازيل «3/ صفر».

المثير للدهشة إن بنزيمة لم يخفق على الإطلاق في ركلات الجزاء التي كان يسددها مع الأندية التي لعب لها «ليون وريال مدريد» حيث سجل 16 هدفاً من 16 ركلة جزاء. وأضافت الشبكة الفرنسية إن هذا الإخفاق في تسجيل ركلات الجزاء لم يشمل بنزيمة وحده، إذ ثبت إن منتخب الديوك أهدر 5 ركلات جزاء من آخر8 ركلات جزاء، وثلاث من الركلات المهدرة كانت هذا الموسم، حيث أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في مارس الماضي خلال مباراة كازاخستان «2/ صفر»، كما أهدر جريزمان ركلة جزاء في مباراة السويد «1/صفر»، وهذا الأخير أخفق من قبل مرتين على التوالي، الأولى خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لليورو في سبتمبر 2019، ضد منتخب ألبانيا «4/1» والثانية ضد منتخب مولدافيا «3/ صفر».

وأضافت الشبكة إن "الديك" الوحيد الذي صاح بقوة وسجل كل ركلات الجزاء التي تصدى لها بنسبة 100% هو أوليفييه جيرو، حيث حقق سجل 4 أهداف من 4 ركلات جزاء على امتداد مشواره مع المنتخب الفرنسي .