لوكاكو: كونتي قتلني!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قطع النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو «28 عاماً» لاعب إنتر ميلان الإيطالي «النيراتزوري»، الشك باليقين وقرر البقاء في سان سيرو الموسم القادم، بعد أن أفادت الأنباء التي ترددت مؤخراً، بأنه ينوي العودة مجدداً للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، من خلال بوابة تشيلسي أو مانشستر سيتي.

وقال لوكاكو الذي يعتبر أحد أفضل مهاجمي أوروبا في هذه السنوات الأخيرة، إنه اتخذ قراره بالبقاء رغم حزنه الشديد على رحيل أنطونيو كونتي مديره الفني السابق، الذي كان يرتبط به ارتباطاً وثيقاً وتعلم منه الكثير.

وفي حديث لشبكة التليفزيون البلجيكية "في تي إم"، أكد لوكاكو كلامه بقوله: أجريت اتصالاً مع سيموني إنزاجي المدير الفني الحالي لفريق لاتسيو، والذي سيتولى تدريب الإنتر في الموسم القادم.

واستدرك قائلاً: ربما لم يكن ينبغي أن أقول ذلك الآن، لأن النادي لم يكن أعلن بعد عن تعيينه مديراً فنياً للفريق، وتابع: دارت بيننا مناقشات إيجابية للغاية ووجدته بدوره متحمساً مثلي للاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي في الموسم القادم. واعترف لوكاكو بسعادته في الإنتر، ومنسجم تماماً مع زملائه، ويشعر بأنه في أحسن حال.

ولم ينس لوكاكو الإشادة بأنطونيو كونتي المدير الفني السابق، وقال: القمة التي وصلت إليها كلاعب كانت بفضل هذا المدرب.. إنه معلم حقيقي، يكرر الأشياء كثيراً، ويكرر التدريبات التكتيكية، وهو بنّاء في انتقاداته.

وأضاف: يقتلني في التدريبات ليس بهدف قتلي فعلاً، وإنما لكي يجعلني أفضل، وإذا كان يفعل ذلك يومياً مع لاعب مثلي كرة القدم كل حياته، فلابد أن أصبح لاعباً أفضل، وعندما علمت بأنه سيرحل كان الأمر صعباً جداً لأننا كنا مجموعة رائعة ومتعطشة دائماً للفوز، ثم فجأة توقفت هذه الدائرة.

جدير بالذكر أن لوكاكو في فورمة رائعة منذ وصوله إلى إنتر ميلان قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي في موسم 19/2020، وسجل في موسمه الأول 23 هدفاً في الدوري الإيطالي، ثم 24 هدفاً هذا الموسم، مع التتويج بلقب الكالشيو ولقب أفضل لاعب في الموسم، وبلغ مجموع أهدافه منذ وصوله 64 هدفاً سجلها في 95 مباراة في مختلف المسابقات.

ولعب لوكاكو لأندية أندرلخت (09/2011) وتشيلسي (11/2014) ووست برومتش (12/2013) وإيفرتون (13/2017) ومانشستر يونايتد (17/2019) ثم استقر به المقام في الإنتر من موسم 19/2020.