مبابي يخلع «عباءة» الطفل الصغير!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في حوار لمجلة "إسكوير" الإنجليزية، تحدث النجم الدولي الفرنسي الشاب كيليان مبابي «22 عاماً» لاعب باريس سان جيرمان، عن طموحاته المستقبلية، وعن منافسيه من اللاعبين الشباب، وبوجه خاص النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وعن الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وعن أهمية أن يشاهد اللاعب اللاعبين الآخرين لكي يستفيد ويتعلم ويحسن مستواه ويطور من أدائه.

وقال في البداية : أنا مهاجم "مودرن"، يمكنني اللعب في أي مكان في خط الهجوم، بقميص 9 أو11 أو7.. فلقد لعبت رأس حربة وجناح أيمن وأيسر، في حين إنه نادراً ما يقوم لاعب بتغيير مركزه كل عام ويحتفظ في الوقت نفسه بمستواه العالي.

وأضاف قائلاً: لقد نجحت في ذلك ولم يأت ذلك من فراغ، وإنما لأنني اشتغلت على نقاط ضعفي، وحسّنت نقاط قوتي.

وتابع قائلاً: أرغب دائماً في الفوز بكل شيء، وأعلم إن هناك دائماً مخططات معادية لي للحد من خطورتي، وهذا دليل على الاعتراف بي كلاعب كبير، ولهذا أتعرض لمراقبة لصيقة لتضييق الخناق على شخصي في الملعب ولكني أحب هذا لأنني أعشق التحديات.

وأضاف: كلما أصبحت شخصية مهمة، كلما ازدادت واجباتك، فأنا لم أعد الطفل الصغير، أنا كيليان مبابي. وأشار مبابي إلى إن فرنسا ليس لديها أفضل بطولة دوري في أوروبا، ولكن دوره ومسؤوليته يحتمان عليه المساعدة في تقوية ودعم هذا الدوري.

ولأن مبابي يقارن عادة بالنرويجي إيرلينج هالاند، حيث يمثلان سوياً حاضر ومستقبل كرة القدم العالمية، فقد أشاد كثيراً بهذا النجم الهداف وما يقوم به من عمل مع ناديه الألماني منذ عام ونصف العام، وقال: الكل يعرفه الآن وأنا سعيد من أجله وبما يفعله.

ولم ينس مبابي بطل العالم المتوج في مونديال روسيا 2018، الإشادة بالنجمين الكبيرين ميسي ورونالدو ووصفهما بأنهما أسطورتان في تاريخ كرة القدم، وقال: إنهما لا يقارنان بأحد، لأنهما حطما كل قوانين الأرقام القياسية، وتربعا على عرش الكرة العالمية لمايقرب من 15 سنة، وهذا إنجاز استثنائي.

واختتم مبابي حواره بقوله : من الأهمية بمكان أن أشاهد اللاعبين الآخرين وهم يلعبون لكي أرى ما يفعلونه، ومن المؤكد أيضاً يشاهد الآخرون ما أفعله، فذلك يؤدي إلى رفع المستوى، تماماً مثلما كان ميسي مفيداً لرونالدو ورونالدو مفيداً لميسي.