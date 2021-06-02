«فخر العاصمة» و«الفرسان» يسيطران على جوائز «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار على استفتاء شبكة "سبورت فور أوول" الإخبارية السنوي الثالث، لاختيار نجوم الموسم الرياضي 2020-2021 في دوري الخليج العربي، بإعلان الفائزين في الــ10 فئات المستهدفة، بقوائمها المختصرة على 4 مرشحين في كل فئة لاختيار الأفضل من بينهم، وذلك بمشاركة 50 شخصية عامة من نجوم كرة القدم السابقين وخبراء الإعلام الرياضي وفنانين ومعلقين ومذيعين، وعدد 3982 من جمهور ومتابعي منصة سبورت فور أوول الرياضية، حيث تم تقسيم نسبة الترشيح إلى 50% لجمهور الشبكة و50% للخبراء، من خلال اقتراع فردي مباشر عبر رابط إلكتروني أٌعد خصيصاً لاستفتاء نجوم الموسم. واستحوذ نجوم فريق الجزيرة، بطل دوري الخليج العربي لهذا الموسم، ونجوم شباب الأهلي دبي، أصحاب ثلاثية الكؤوس، على أغلب جوائز الاستفتاء، الذي يحظى بزخم ومتابعة كبيرة من الشارع الرياضي بالإمارات، وخاصة أنه متواصل في كل جولة من دورينا على مدار الثلاث مواسم الأخيرة، ويتمتع بقدر عالٍ من الشفافية والموضوعية، وبالارتباط بالجمهور الذي يعتبر شريك بل صانع للحدث على منصة سبورت فور أوول . وأسفرت نتائج الاستفتاء في فئة أفضل لاعب مواطن، عن فوز علي مبخوت مهاجم الجزيرة بالجائزة بفارق كبير بنسبة 64.7%، حصل عليها من 38 بطاقة ترشيح للخبراء من أصل 50، بالإضافة إلى 2125 صوتاً من 3982 مشارك في الاستفتاء، كما حصد جواو بيدرو، قناص بني ياس جائزة أفضل لاعب أجنبي بنسبة إجمالية 45.9 %، أما في فئة أفضل لاعب مقيم، فذهبت الأفضلية بنسبة مرتفعة 67.3% إلى إيجور جيسوس، مفاجأة خط هجوم الفرسان هذا الموسم ونال جائزة أفضل لاعب صاعد، نجم شباب الأهلي المتألق حارب عبد الله بنسبة 53.7 %، وأفضل حارس، جاء في المركز الأول، حارس عرين "فخر العاصمة" علي خصيف، بطل الدوري، بــ 43.6 % . ولم تشهد جائزة أفضل مدرب صراع كبير كما كان متوقع، بعدما فرض، المهندس مهدي علي، نفسه على الساحة، بعودة جيدة للفرسان في 6 أشهر فقط، حقق خلالها السوبر وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، وبأداء ثابت وممتع، عكس تطور كبير في شخصية ابن الإمارات، فحصل على ثقة بلغت 46 %. وفي فئة أفضل حكم، شهدت صافرة الدولي الإماراتي محمد عبد الله البلوشي، إجماع الخبراء والجمهور بنسبة إجمالية 76.2 %، كما انتزع حسين سهيل إداري الجزيرة إعجاب المصوتين في الاستفتاء بــ 42.4% كأفضل إداري في دورينا، وإعلامياً فاز كل من مكتب نادي عجمان الإعلامي وبرنامج الشارع الرياضي على قناة أبو ظبي الرياضية، بجائزتي أفضل مكتب إعلامي، وأفضل برنامج تلفزيوني، بنسب 39.9% و58.5% على التوالي . وتوجه عبدالعزيز عبد الله مدير ومؤسس شبكة سبورت فور أوول، بالشكر إلى لجنة الاستفتاء من الشخصيات العامة المرموقة في رياضة الإمارات من لاعبين وإعلاميين وفنانين، لمساهمتهم في إنجاح الموسم الثالث من جوائز نجوم الموسم الرياضي، كما توجه بالشكر لجمهور لمتابعي منصات الشبكة المتنوعة على التواصل الاجتماعي. وأضاف: حرصنا من خلال الفقرات التي نقدمها سواء برامج مثل رادار أو مذيع "البث المباشر" أو برنامج "صدفة مع عادل خميس"، وكذلك استفتاء سبورت فور أوول طوال الموسم وفي الاستفتاء السنوي لنجوم دوري الخليج العربي، على قياس نبض وتفاعل الجماهير مع كرة القدم المحلية، ونشر آرائهم وردود أفعالهم، وذلك إيماناً منا أن المتابعين وجمهور منصاتنا في الإعلام الجديد، هم جزء من الحدث، بل شركاء في صناعة المحتوى، وربما هذا ما يميز شبكة سبورت فور أوول عن باقي وسائل الإعلام الأخرى. وأوضح مدير سبورت فور أوول: كنا نطمح لإقامة حفل جامع لتقديم الجوائز مثلما فعلنا في نهاية موسم 2018-2019، ولكن ظروف الإجراءات الاحترازية وضغط الجولات الأخيرة من دوري الخليج العربي، حالت دون ذلك، مما اضطرنا لتدشين النسخة الثالثة من الاستفتاء السنوي وإعلان النتائج أونلاين، وقد حاولنا قدر المستطاع اتباع أعلى درجة من الشفافية في الطرح وفي تجميع الأصوات لتحديد الفائزين.