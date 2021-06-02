ديوكوفيتش يتصدر الداعمين لـ «أوساكا»

باريس (د ب أ)

سلط النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش الضوء على التحول الجيلي الذي ستحتاجه رياضة التنس، للتصدي له أثناء مناقشة كيفية المضي قدماً بعد انسحاب اليابانية ناومي أوساكا المفاجئ من بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، ثاني بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى.

وعادت أوساكا، المصنفة الثانية عالمياً، للولايات المتحدة لتأخذ بعض الوقت بعيداً عن الملعب بعد الانفتاح حول صراعاتها النفسية والقلق الذي تعاني منه حول التزاماتها تجاه وسائل الإعلام.

بعد أن أصدر مسؤولو بطولات جراند سلام بياناً نارياً يوم الأحد الماضي قبل انسحاب أوساكا، محذرة إياها من العقوبات التي قد تواجهها بسبب استمرارها في تخطي الواجبات الصحفية، اتخذت بطولات جراند سلام أمس الثلاثاء نغمة مختلفة تماماً، وتعهدت بالعمل مع هيئات أخرى في اللعبة البيضاء لمناقشة التغييرات التي يمكن إجراؤها.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات ديوكوفيتش بشأن واقعة أوساكا، حيث قال: البطولات الأربع الكبرى تحمي نفسها وأعمالها الخاصة، بالطبع سيتبعون القواعد وسيتأكدون من أنك تمتثل لها وإلا ستدفع الغرامات وتعاقب، ليس من المستغرب بالنسبة لي أن هذا كان رد فعلهم.

وأضاف ديوكوفيتش: الإعلام مهم بلا شك، يسمح لنا بالحصول على منصة للتواصل مع معجبينا، ولكن بطريقة أكثر تقليدية. وأوضح اللاعب الصربي: المؤتمرات الصحفية كانت في العادة الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الوصول إلى جماهيرنا، لكن في السنوات الخمس الماضية أو ربما 10 سنوات، لم يعد الأمر كذلك.

وتابع: ناومي، هي صغيرة للغاية، ونشأت بشكل واضح مع وسائل التواصل الاجتماعي والقدرة على التحدث من خلال قنواتها، أستطيع أن أفهمها جيداً وأتعاطف معها.

وأكد اللاعب المصنف الأول عالمياً: أنا أدعمها، أعتقد أنها كانت شجاعة جداً لفعل ذلك، أنا آسف حقاً لأنها تمر بأوقات عصيبة وتعاني عقلياً. واختتم ديوكوفيتش حديثه قائلاً: أتمنى لها كل التوفيق، أتمنى أن تتعافى، إنها لاعبة واعدة وشخصية هامة للغاية في رياضتنا.

وتلقت أوساكا دعماً كبيراً من العديد من الرياضيين في جميع أنحاء العالم الرياضي، الذين أشادوا بشجاعتها للتحدث علناً، إذ كانت الأميركية سلون ستيفنز، بطلة أميركا المفتوحة السابقة، من بين الذين ردوا على ما قامت به أوساكا، وقالت الأميركية: أعتقد أنه من الواضح أنها فعلت ما هو الأفضل لها.

وأشارت ستيفنز: أعتقد أنه كان من الممكن التعامل مع الوضع بشكل أفضل، وأتمنى لو كانت لا تزال تلعب في البطولة. وستيفنز عضو في مجلس اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وهي تعتقد أن جميع اللاعبين واللاعبات يجب أن يدعموا أوساكا، وربما يكون هذا اعترافاً بوجود بعض المعارضين وراء الكواليس.

وكشفت ستيفنز رداً عن الانتقادات العلنية لأوساكا: لا مجال لركل شخص ما عندما يكون قد سقط بالفعل، أنا فقط لا أرى ذلك كوسيلة للمضي قدماً، خاصة مع شخص نحبه ونعشقه وهو رائع حقاً للعبة، لا يوجد سبب للقيام بذلك. يجب أن تدعمها فقط.

وتابعت: كان الشهر الماضي هو شهر التوعية بالصحة النفسية، أنظر أين نحن، إنه الأول من هذا الشهر وقد عدنا بالفعل إلى الوجود، من يهتم؟. وأنهت ستيفز تصريحاتها قائلة: ربما لا أكون أفضل الأصدقاء مع شخص ما، لكنني لن أسمح للآخرين بالتحدث باستهزاء عنهم، ولن أسمح لهم بأن يستخدموا أسلوباً وضيعاً.