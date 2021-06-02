خلدون المبارك: السيتي أسس لنفسه مكانة قوية ومتفائل لرحلة الأبطال المستقبلية

أبوظبي (الاتحاد)

تحدث معالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، في مقابلة خاصة مع قناة النادي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حول نتائج الفريق خلال الموسم الماضي، مؤكدًا عزم الفريق نحو تحقيق المزيد من الألقاب، وأولويات الفريق خلال فترة الصيف، وخطته لموسم الانتقالات، والثقة بالمدير الفني بيب جوارديولا.

وأكد المبارك فخره بالإنجازات التي حققها الفريق، خصوصاً وأن الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا يعد أهم المناسبات الكروية والرياضية، لقد عملنا بجدٍ لسنوات عديدة للوصول إلى هذه المرحلة، بالتأكيد فإن وضع أحجار الأساس أمر في غاية الأهمية للتطوير وتحقيق الأهداف، ومن أجل تحقيق الأهداف قد تفوتك أهداف أخرى، وهذا جزء من الحياة وجزء من رياضة كرة القدم.

وأضاف معاليه: في نهائي دوري الأبطال كنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هذا الإنجاز المهم، والذي عملنا بكل جهد للوصول إليه، وفي المباريات النهائية تتساوى احتمالات الفوز أو الخسارة، وهذه كرة القدم، تقدم كل ما بوسعك فإذا سارت الأمور على نحو ما تريد فستحقق الفوز، وإن لم تسر بحسب هواك عليك أن تشعر بالفخر وتهنئ الفريق الفائز، وبالنظر إلى المستقبل، يمكنني القول إن فريقنا سيعود في الموسم القادم بشكل أقوى وشهية أكبر للفوز، وأنا متحمس جدًا لمسيرتنا المستقبلية ورحلتنا نحو العودة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال معالي خلدون المبارك: الفريق أسس لنفسه مكانة بالتأكيد، فأنا الآن جالس وورائي كأس الدوري الإنجليزي وكأس كاراباو، بعد خسارة المباراة النهائية في دوري الأبطال، ويقدم ذلك لمحة عن الموسم الذي شهده الفريق، فقد كان هذا الموسم رائعًا بكل معنى الكلمة، وذلك تتويج لسنوات من العمل الدؤوب في سبيل تحقيق هذا الأداء الثابت وهذا المستوى من التوقعات الذي وصل إليه الفريق من الصعب الفوز باللقب في كل موسم، ولكننا سنكون دائمًا حاضرين للمنافسة عامًا بعد عام.

وواصل معاليه: على مدار السنوات العشر الماضية نافسنا باستمرار في دوري الأبطال، ولم يحقق ذلك أي نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي، وتوج الفريق خلال الفترة نفسها بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، منها 3 مرات خلال 4 مواسم، كما حصدنا أكبر عدد من الألقاب المحلية مقارنة بأي فريق آخر في إنجلترا، وعند النظر إلى دوري الأبطال فذلك يعني التقدم في مراحل البطولة عامًا بعد عام ومواصلة المنافسة، فقد واجهنا صعوبات في تخطي مرحلة ربع النهائي، لننجح بعد ذلك في تخطي هذه العقبة والوصول إلى مرحلة نصف النهائي، ثم تجاوزنا هذه المرحلة بخطوة إضافية بالوصول إلى المباراة النهائية، وما يهم هو مواصلة العمل لأننا سنعود حتمًا إلى هذا النهائي.

واستعاد معالي خلدون المبارك ما قاله قبل عقد من الزمن من أنه يريد الفوز بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي في السنوات العشر المقبلة، قائلاً: بالتأكيد، بالطبع يسهل الآن قول ذلك، ولكن بالنظر إلى الأعوام العشرة الماضية يبدو واضحًا أن تلك الثقة لم تكن مبنية على فراغ، بل على رؤية واضحة وتخطيط ودراية، والكوادر التي يتمتع بها الفريق، واستراتيجية واضحة وثقة بقدرة الجميع على تنفيذها، ومن بعد ذلك تأتي المواهب الكروية، فلا يمكن الفوز من دون تواجدها، وأعتقد أن الفريق حقق الأهداف التي تم بناؤه من أجلها، وأن المنظمة بأكملها أدت ما يراد منها. وفي مباريات الكأس، يختلف الأمر إلى حد ما، ففي 90 دقيقة هي زمن المباراة، قد يحصل أي شيء سواء كانت مباراة نهائية واحدة أو مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فهذه هي كرة القدم، ولأجل ذلك نحب هذه اللعبة. وتابع: لطالما كنت مؤمنًا بأهمية العمل الدؤوب والسعي المستمر بأقصى جهود في تحقيق النتائج، وأنا أعرف أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فخور جدًا بما حققناه، فرؤية سموه التي وضعها في عام 2008 راغبًا وساعيًا إلى تنفيذها خلال 10 إلى 12 عامًا، قد تحققت وفيما نتطلع إلى الأعوام العشرة القادمة ورؤية سموه التي يسعى إلى تحقيها خلال تلك الفترة، فأنا أعتقد أننا في مرحلة تمكننا من تحقيقها، أستحضر الماضي بكل فخر وأتطلع إلى المستقبل بكل حماس. وأنا أعتقد بأننا قد وضعنا الأسس المتينة والأركان الثابتة، والآن تتواصل المسيرة وأنا متحمس لها.

وعن مدى الرضا عن هذا الموسم، وكيف يقارنه بالمواسم الأخرى، قال معالي خلدون المبارك: لقد حفل هذا الموسم بالتحديات، وكان مزيجًا من موسمين لأننا خضنا مرحلة ربع نهائي دوري الأبطال للموسم الماضي في أغسطس، وبدون أي راحة، كانت هناك فترة قصيرة للتحضير للموسم، لتنطلق بشكل شبه مباشر منافسات الموسم التالي، وخسارتنا أمام ليون تسببت في الشعور بالضياع، فخسارة لقب الدوري أمام ليفربول وبتلك الطريقة، ثم خسارة الأبطال، استوجبت علينا استجماع القوة ذهنيًا للتعافي والعودة، ولكن شهية الفوز لم تذهب، هذا أكيدٌ، كان علينا العودة واستجماع قوانا الذهنية والبدنية.

وعن اللحظات المهمة خلال هذا الموسم، أجاب معاليه: كانت الخسارة أمام ليستر مهمة للغاية، ونقطة انطلاق مهمة، فقد منحت جوارديولا والفريق نظرةً واضحة لما يجب تجنبه، كما كان التعادل أمام وست بروميتش من اللحظات المهمة المؤثرة في إجراء بعض التعديلات المهمة، والتي أسفرت عن الفوز على تشيلسي في أرضه على ملعب ستامفورد بريدج، ووفاة كولين بيل، أحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص السيتي، لحظة فارقة ولذا كانت مباراة الكأس أمام مانشستر يونايتد بمثابة تكريم لذكراه، وهذا لحظة أتذكرها باعتزاز، وبعد ذلك خضنا مواجهات دوري أبطال أوروبا في دور الـ16، ثم ربع النهائي، ونصف النهائي من بعده، فكان الوصول إلى كل من تلك المراحل وتحقيق الفوز في كل من مواجهاتها واللعب بانضباط وشخصية أمرًا في غاية الروعة، فقد كانت مباراتا ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من أفضل المباريات التي لعبناها خلال هذا الموسم.

وعن أولويات الفريق خلال موسم الصيف، قال: يتعين علينا بالدرجة الأولى تحديد المواقع التي تستدعي الدعم، واستقطاب المواهب باستمرار وتطويرها، ولا يعني فوزنا بلقب الدوري الاسترخاء والرضا بذلك، ونجدد التزامنا باجتذاب أفضل المواهب للفريق الرئيسي، خسرنا موهبة كبيرة بانتقال سيرجيو أجويرو، تاركًا مهمة صعبة لخلفه، إلا أننا واثقون من قدرتنا على إيجاد البديل المناسب.

وعن الثقة في جوارديولا خلال المراحل المبكرة من الموسم، حين واجه الفريق صعوبات، قال: بالنظر إلى سجل إنجازاته مع الفريق وأخلاقياته في العمل، فلا يمكن إلا الثقة به، وعند الحديث عن بيب لا بد من ذكر أنه إنسان رائع، وأنا أدرك صعوبة الوضع الذي كان فيه، قبل توقيعه تجديد العقد، يحضر في بالي نقاشنا الطويل أثناء اجتماعنا سوياً وما أسفر عنه من تجديد للرؤية، وعندها شهدت شخصًا يشعر بخيبة الأمل، لأنه في قلبه يحس بأنه لم يقدم ما وعد بتحقيقه للنادي، شهدت شخصًا لديه تعطش كبير للنجاح، ولكنه يشعر بأنه خذلنا، لكن ذلك ليس صحيحًا، وأردت أن يكون هذا الأمر في غاية الوضوح بالنسبة إليه، كلانا كان يعرف بأن هذا الفريق قادر على الفوز باللقب، وباجتماعنا وتوحيد رؤيتنا حول وجهة العمل، لم يكن ذلك بالأمر الصعب في نهاية المطاف، ومع انتهاء الاجتماع كنا على اتفاق تام حول مسيرتنا نحو النجاح. وأخبرت سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان باعتقادي بقدرتنا على الفوز بلقب الدوري، وقلت إننا سنمضي أشواطًا في دوري أبطال أوروبا، لم أعرف ما إذا كنا سنفوز به ولكن كنت واثقًا من قدرتنا على التقدم إلى المراحل النهائية.