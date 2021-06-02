«فرمان كوري» يعيد لاعب إندونيسيا من دبي إلى جاكرتا

معتصم عبدالله (دبي)

امتثل الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم لتوصية مدربه الكوري الجنوبي، شين تاي يونج بشأن إعادة اللاعب نورهدايت من دبي إلى جاكرتا، قبل المواجهة المرتقبة للمنتخب الأندونيسي أمام نظيره تايلاند غداً الخميس على ستاد آل مكتوم في دبي، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين . وأعاد شين تاي يونج «52 عاماً»، المدرب الجديد لمنتخب إندونيسيا خلفاً لسيمون ماكمينمي، القرار بشأن اللاعب نورهدايت لأسباب انضباطية، من بينها عدم الالتزام بالموعد المحدد للتدريبات والوجبات خلال المعسكر الحالي للمنتخب بدبي قبل استئناف مشوار التصفيات. ويتمسك منتخب إندونيسيا بآمال المنافسة على التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023، بعدما تبددت حظوظه في سباق المنافسة لمونديال 2022، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة التي يتصدرها منتخب فيتنام برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط لماليزيا و8 لتايلاند و6 من أربع مباريات للإمارات.وخسر منتخب إندونيسيا مبارياته الخمس الماضية في التصفيات أمام ماليزيا 2-3 وتايلاند 0-3 والإمارات 0-5 وفيتنام 1-3 وماليزيا 0-2 . ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين .