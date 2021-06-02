مصير دي بروين غير واضح

بروكسل (رويترز)

قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، إن مشاركة لاعب الوسط كيفن دي بروين في بطولة أوروبا لكرة القدم، تبقى غير واضحة حيث لا يزال يتعافى من كسور في الوجه.

وأصيب دي بروين بكسر في الأنف وفي تجويف العين خلال الخسارة 1-صفر من تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي، وقال مارتينيز للصحفيين إن الأمر سيستغرق عدة أيام قبل تأكيد فرصه في اللعب.

وأوضح: لن نعرف تحديداً قبل الأسبوع المقبل، امنحوه الآن فرصة للتعافي والاسترخاء، قد يلحق ببطولة أوروبا لكن السؤال عن التوقيت، لا نعرف الأمر تحديداً من السابق جداً لأوانه إعطاء إجابة، يجب أن نحصل أولا على الضوء الأخضر من الأطباء.

وكان من المقرر أن ينضم دي بروين إلى تشكيلة بلجيكا قبل أيام قليلة من مباراتها الافتتاحية في المجموعة الثانية أمام روسيا في سان بطرسبرج في 13 يونيو، بعد موسم طويل مع ناديه مانشستر سيتي والذي كلله ببلوغ نهائي دوري الأبطال يوم السبت الماضي.

لكن الشكوك تحوم حول مشاركته في بطولة أوروبا بعد إصابته بكسور في التحام مع أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي.

وقال مارتينيز: لا يزال يتعافى بعد موسم صعب جداً فيما يتعلق بعدد المباريات التي خاضها مع ناديه، نتابع حالته يومياً.

وتحوم شكوك أيضاً حول القائد إيدين هازارد الذي يعاني من إصابات منذ فترة طويلة. وقال مارتينيز إن هازارد لن يشارك في مباراة اليونان الودية غداً الخميس، لكنه سيحصل على الأرجح على فرصة للعب لمدة 45 دقيقة يوم الأحد في المباراة الاستعدادية الثانية أمام كرواتيا.

وستقام المبارتان خلف أبواب مغلقة في بروكسل، وأضاف مارتينيز: ستكون مباراة اليونان فرصة رائعة نظراً لقوة المنافس، سنخوض اختباراً في اللعب تحت ضغط كبير، كما يتمتع منتخب اليونان بدفاع قوي سنقف من خلاله على كفاءة المهاجمين.