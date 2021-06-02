ماجواير يتمسك بالأمل

لندن (د ب أ)

أكد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد أن إصابته في الكاحل تتحسن في ظل مساعيه للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020. وتعرض ماجواير للإصابة خلال مباراة مانشستر مع أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز في التاسع من مايو الماضي. واعترف جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا بصعوبة موقف ماجواير فيما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي يبدأ منتخب "الأسود الثلاثة" مشواره فيها بملاقاة كرواتيا في 13 يونيو الجاري. ورغم الإصابة انضم ماجواير لقائمة المنتخب الإنجليزي التي تضم 26 لاعباً في يورو 2020. وقال ماجواير لصحيفة "ذي صن" اليوم: كنت أخشى الغياب عن كل شيء، كنت أعرف إنها إصابة سيئة إلى حد كبير، عندما تلقيت نتائج الفحوص كنت أدرك أنه من المستبعد لحاقي بيورو 2020، لكننا لم نستبعد الأمر أبداً. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات ماجواير التي جاء فيها: كنت أدرك أنه من الصعب اللحاق ببداية البطولة الأوروبية لكني كنت أتمنى المشاركة في جزء منها، لكن كان الأمر بعيد المنال، حيث لم أكن أستطيع الركض على كاحلي، لكن في الوقت الراهن الأمور تتحسن، لذا أتطلع إلى يورو.