تأجيل انتخابات السباحة لحين الانتهاء من إجراءات «الحوكمة»

دبي (الاتحاد)

قررت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة خلال اجتماعها ظهر اليوم، تأجيل اعتماد لوائح النظام الأساسي للاتحاد، والذي كان قد طلبها الاتحاد الدولي، لحين البدء في إجراءات الحوكمة الذي طلبتها الهيئة العامة للرياضة، بناء على طلب من اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي برنامج «زووم».

حضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي كل من سلطان السماحي رئيس مجلس الإدارة، وطه الكشري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ومدير التنفيذي للجنة الأولمبية محمد سعيد بن درويش، وعبد العزيز الحصان ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة، وأدار الاجتماع الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، وشهدت حضور11 نادياً من الجمعية العمومية للاتحاد.

وبدأ الاجتماع بكلمة رئيس الاتحاد رحب فيها بالحضور، ومن ثم انتقلت الكلمة للعماني طه الكشري الذي شرح البنود الذي يرغب الاتحاد الدولي في تغيرها باعتماد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، والخاصة بالمؤهل الدراسي وفترة الثمان سنوات.

وأكد عبدالله الوهيبي أنه بناء على طلب ومداخلة من محمد سعيد بن درويش ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية، تم تأجيل اعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتكليف المجلس الحالي برئاسة سلطان السماحي، بالبدء في إجراءات الحوكمة وإقامة ورش عمل خاصة، طبقاً للقرار الذي صدر مؤخراً والخاص بإجراءات حوكمة الاتحادات الرياضية. وأكد الوهيبي موافقة الجمعية العمومية غير العادية على القرار والبدء في أقرب وقت بإقامة ورش العمل وتعديل اللوائح، ومن ثم عقد عمومية غير عادية لتحديد موعد الجمعية العمومية غير العادية.