اتفاقية بين «محاربي الإمارات» ومجموعة برجيل الطبية وريسبوس بلس

دبي (الاتحاد)

أعلنت بالمز الرياضية الشركة المنظمة لبطولات «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية، عن توقيعها مذكرة تفاهم وتعاون مع مدينة برجيل الطبية وريسبونس بلس ميديكال التابعتين لمجموعة في بي أس للرعاية الصحية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي، ووقع العقد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية وبطولات محاربي الإمارات، وعمران الخوري رئيس تطوير الأعمال بمدينة برجيل الطبية، بحضور ميجور توم لويس الرئيس التنفيذي لشركة ريسبوس بلس ميديكال، وستكون أولى ثمار الاتفاقية خلال النسخيتن 19 و20 من البطولة في الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري.

وأعرب فؤاد درويش عن سعادته بتوثيق العلاقة التي جمعت بطولات محاربي الإمارات مع هاتين المؤسستين الطبيتن المرموقتين لمدة طويلة، من خلال مذكرة التعاون لتوفير لرعاية الصحية في جميع النسخ التي تنظمها وجميع الفعاليات التي تنظمه بالمز الرياضية.

وقال فواد درويش: إننا كجزء من المنظمومة الرياضية بالدولة نحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، وهو ما بدأ واضحاً في النسخ السابقة التي استضفتها الدولة أثناء تفشي جائحة كورونا في العالم، وهو ما استحق الإشادة على المستوى العالمي، وكان بمثابة نقطة ضوء في عودة النشاط الرياضي مجدداً.

وأشار إلى اهتمام عبدالمنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية، وتوجهياته التي تمخض عنها توقيع الاتفاقية التي ستكون فاتحة خير على الرياضة والرياضيين، وقال: «لدينا تعاون مع عدد من الجهات الوطنية، وبالتأكيد في الآونة الأخيرة أصبح الاهتمام بالرعاية الصحية جزءاً مهماً في المنظومة الرياضية، ونحن سعداء لأنه أصبحت لدينا حالياً تعاون مع برجيل». وأضاف: «لقد كان لدينا تعاون مع برجيل في السابق ولسمنا الاهتمام والاتقان في عملهم وهو ما جعلنا ندخل في هذه الاتفاقية، بكل تأكيد وجود صرح وطني مثل برجيل في المنظومة الرياضية بلا شك يساعدنا على القيام بمهتنا في استضافة الاحداث الرياضية، خاصة وأن جميع مسابقتنا تقام وفق الإجراءات الاحترازية».

بدوره، أبدى عمران الخوري رئيس التطوير بمدينة برجيل الطبية ترحيبهم بتوقيع التفاقية التعاون مع مجموعة بالمز الرياضية التي أعتبرها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الرياضية بعد الاتفاقيات السابقة مع طواف الإمارات والكركيت واتحاد كرة القدم، الأمر الذي يأتي وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وقال الخوري: إن مستشفى برجيل لديها سمعة جيدة في تقديم الخدمات الطبية، وهو ما يجعلهم يقومون بدورهم المجتمعي في دعم شريحة مهمة هي شريحة الرياضيين، من خلال استضافة الفعالية العالمية على غرار طواف الإمارات، وأضاف: «نحن سعداء بأن نكون جزءاً أيضاً مع مجموعة بالمز الرياضية التي نجحت في استضافة نزالات عالمية استقبطت الأنظار من كل أنحاء المعمورة».