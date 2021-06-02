عودة ويلتون تربك حسابات الملك..!!

علي معالي (دبي)

مع عودة البرازيلي ويلتون سواريز مجدداً وخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، يعود الأمل من جديد لإمكانية الاستفادة من «قناص الملك» الذي غاب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب مرضه الذي اضطر لعلاجه في بلاد السامبا.

وتفتح شركة كرة القدم الباب من جديد بشأن استمرار ويلتون من عدمه، خاصة أن اللاعب ما زال عقده مستمراً مع الفريق، وكانت العثرة السابقة هي مرضه الذي أدى إلى عدم الاستمرار، ولكن النادي ظل طوال الفترات الماضية متواصل مع اللاعب، وكان عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق يصرح دائماً بأنه يتمنى الشفاء للاعب والعودة مرة أخرى لتدريبات الفريق، وكذلك أكدت شركة الكرة التزامها الكامل مع اللاعب، على الرغم من الشائعات الكثيرة التي انتشرت بأن النادي قطع العلاقة تماماً واستغني عن اللاعب.

وبعيداً عن ويلتون سواريز، فإن النادي سوف يبدأ بالفعل في فتح عدد من الملفات المهمة، الخاصة بوجود أكثر من لاعب على قوة الفريق مثل البرازيلي جوناثان والمهاجم الآخر ريكاردو جوميز لاعب الرأس الأخضر، حيث تدرس الإدارة العروض المقدمة لهذين اللاعبين، أما ملف كايو لوكاس فيبدو أنه في طريقه لكي يبتعد عن الفريق، رغم الجهد والمستوى المتميز الذي ظهر عليه، حيث دخلت أندية يابانية على خط التفاوض، وكان كايو قد تألق في ملاعبهم، وربما يكون العرض الياباني هو الأقوى، ولكن تتوقف الأمور في النهاية على رغبة كايو في الاستمرار بملاعبنا أو خوض تجربة ثانية باليابان.