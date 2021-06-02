وفد الاتحاد الآسيوي يتفقد ملعبي زعبيل وآل مكتوم

دبي (الاتحاد)

قام وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفريق عمل اتحاد الكرة أمس بزيارة لاستاد زعبيل بنادي الوصل واستاد آل مكتوم بنادي النصر، اللذين يستضيفان مباريات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق اعتباراً الغد.

وخلال الزيارة، تم تفقد ملاعب التدريب والمباريات وغرف تبديل الملابس وقاعة المؤتمرات الصحفية بكل ملعب والمقصورة الرئيسة ومدرجات الدرجة الأولى والثانية، وكذلك تفقد بوابات الدخول والمقاعد المخصصة لجماهير كل منتخب، والتحقق من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة كل من سيتواجد في الملاعب.