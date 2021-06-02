«الليجا» تفتتح مقرها الجديد في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن نقل الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» مقره الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المنطقة التابعة للمركز في «دانة الدنيا».

وانطلاقاً من مكتبه الجديد في مركز دبي للسلع المتعددة، ستعمل «الليجا» على التواصل مع عشاق كرة القدم المحليين لفهم احتياجاتهم، وزيادة مشاركتهم في هذه الرياضة، وتعزيز الوعي بعلامته التجارية، علماً أن الدوري الإسباني يتمتع بحضور فعلي واسع يتمثل من خلال 11 مكتباً في سبع دول مختلفة، حيث يتعاون بشكل مباشر مع الشركاء ومنظمي المنافسات المحليين فيها.

وتعليقاً على ذلك، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «يبرهن انضمام الليجا إلى مركز دبي للسلع المتعددة على العلاقات الدولية القوية التي نجحنا بإرسائها على مر السنين، وتواصل شبكة علاقاتنا الراسخة، إلى جانب المجموعة الواسعة ورفيعة المستوى من المرافق والخدمات التي نقدمها، في جذب المؤسسات والشركات الرائدة إلى دبي. ونحن فخورون جداً بدعم هذه المؤسسة المرموقة في مجال تعزيز صحة ورفاهية المجتمع، ونتطلع قدماً للتعاون مع الليجا لمساعدته على توسيع نطاق عملياته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

بدورها، قالت مايتي فينتورا، مديرة المكتب الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن التواجد في مركز دبي للسلع المتعددة سيمكننا من تحقيق أهدافنا في تعزيز مشاركة شعوب المنطقة في رياضة كرة القدم، وجذب الأجيال الجديدة من محبي هذه الرياضة إلى الدوري الإسباني، من خلال تزويدنا بالمساحات المكتبية رفيعة المستوى وجميع الخدمات التي نحتاجها. ويتمثل نجاحنا الحقيقي في زيادة أعداد الشباب الذين يمارسون هذه الرياضة سواء في مؤسساتنا التعليمية أو في منتزهاتهم المحلية. ويتمحور عملنا حول إنشاء ثقافة مستدامة لكرة القدم، ونعتقد بأن مركز دبي للسلع المتعددة يمثل الموقع الأمثل لنا لتحقيق هذا الهدف».

ويعد الليجا أول دوري عالمي لكرة القدم يقوم بافتتاح مكتب له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2014، والذي نجح في تحقيق مستويات متابعة قوية في المنطقة، حيث يبلغ عدد متابعيه المحليين على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 24 مليون متابع.

وتشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدورها سوقاً ذات أهمية متنامية بالنسبة إلى الدوري. ومن المرجّح أن يتنامى دور المنطقة في قطاع الرياضات العالمي خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، إذ تشير دراسة صدرت مؤخراً عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز إلى إمكانية تحقيق نمو بنحو 9% في قطاع الرياضة بحلول عام 2026.

ويأتي انضمام الدوري الإسباني إلى مركز دبي للسلع المتعددة عقب الرقم القياسي الذي حققه المركز خلال شهر أبريل 2021، حيث شهد انضمام 216 شركة جديدة إلى المركز، ما يمثل أكبر رقم يسجله المركز بعدد الشركات المنضمة إليه في شهر أبريل خلال 7 أعوام. كما سجل المركز أفضل أداء له خلال الأعوام السبعة الماضية في الربع الأول من العام 2021، مع تحقيق حضور واسع له في أسواق رئيسية تشمل أوروبا والصين والهند عبر جذب شركات جديدة من هذه الأسواق إلى دبي.