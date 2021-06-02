«النواخذة» .. العودة للمدرسة الأوربية

فيصل النقبي (الفجيرة)

بقرار التعاقد مع المدرب الصربي زوران بوبوفيتش تعود إدارة دبا الفجيرة للمدرسة الأوروبية من جديد بعد مواسم قضاها الفريق مع المدرسة البرازيلية والعربية والمحلية منذ آخر تعاقد مع الألماني بوكير الذي قاد الفريق لتحقيق أفضل نتائجه في دوري الخليج العربي موسم 2015_2016.

وبعد إقالة الألماني بوكير تعاقد النادي مع المدرب البرازيلي سيرجيو قبل أن يقيله ويعين البرازيلي الآخر باولو كاميلي الذي قاد الفريق لعدة مواسم قبل أن تتم إقالته والاستعانة بالمدربين العرب، ومن ضمنهم محمد قويض والمصري طارق السيد والوطني محمد الخديم وكذلك المدرب الأخير المواطن سليمان البلوشي.

وبعد ست أعوام يعود النواخذة للمدرسة الأوروبية على أمل العودة مجدداً لدوري الخليج العربي، بعد أن فشل الفريق بالصعود للدوري منذ ثلاثة مواسم بعد هبوطه الأخير، ويحدوهم الأمل بأن يقود الصربي سفينة الفريق بمهارة للعودة مجدداً للمحترفين.