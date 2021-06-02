بقيادة مبخوت.. 5 نجوم يتصدرون مشهد «السابعة» في التصفيات

معتصم عبدالله (دبي)

تتجه الأنظار مساء غد الخمس إلى «دانة الدنيا» دبي، التي تحتضن مباريات استئناف التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات الإمارات، ماليزيا، تايلاند، إندونيسيا، وفيتنام، والتي تُلعب على ملعبي استاد «زعبيل» بنادي الوصل، واستاد «آل مكتوم» بنادي النصر.

وستكون المباريات الثماني المتبقية في منافسة محتدمة في ظل الفوارق الضئيلة بين أربعة منتخبات، ويتصدر منتخب فيتنام ترتيب المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط لماليزيا و8 لتايلاند، في حين يحتل منتخب الإمارات المركز الرابع برصيد 6 نقاط من أربع مباريات.

وتعول منتخبات المجموعة السابعة على نجوم بعينها تحمل طموحاتها في التأهل للمرحلة الحاسمة للتصفيات، وضمت القائمة -حسب تقرير للاتحاد الآسيوي-، 5 أسماء ينتظر أن تقدم الإضافة المطلوبة بقيادة علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات، نجوين تين المهاجم الشاب لمنتخب فيتنام، البرازيلي بيتو لاعب منتخب إندونيسيا، صفاوي رشيد «ماليزيا»، و ساسالاك هايبراكون ظهير منتخب تايلاند.

1- مبخوت يلاحق القمة

يقف علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات، على بعد هدف واحد خلف السوري عمر السومة متصدر قائمة الهدافين في التصفيات الحالية، بعدما سجل 6 أهداف في أول أربع مباريات، بواقع ثلاثة أهداف في المباراة التي فازت فيها الإمارات على إندونيسيا 5-0، كما سجل هدفين في مرمى ماليزيا بكوالالمبور. وخاض مبخوت خاض مباراته الدولية الأولى عام 2012، وشهدت مسيرته تحطيم العديد من الأرقام القياسية، وقاد ناديه الجزيرة في الموسم الحالي 2020- 2021 إلى لقب دوري الخليج العربي، وفاز بجائزة الهداف بعدما سجل 25 هدفاً.

2- نجوين تين «المهاجم الشاب»

إذا ما نجح منتخب فيتنام في الحصول على بطاقة التأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، فإن جماهير الكرة الفيتنامية سوف تحتفل بالتأكيد باللاعب نجوين تين لينه الذي سجل هدف الفوز في المواجهة أمام الإمارات التي أقيمت في شهر نوفمبر 2019. وفي غياب اللاعب صاحب الخبرة نجوين انه دوك، يعول المدرب بارك هانج سيو على المهاجم الشاب نجوين تين لينه البالغ من العمر 23 عاماً الذي يتألق حالياً في الدوري المحلي.

3- بيتو «برازيلي أندونيسيا»

بعد مرور 10 سنوات على وصوله إلى إندونيسيا، خاض اللاعب البرازيلي المولد مباراته الأولى مع منتخب إندونيسيا عام 2018 عندما كان يبلغ من العمر 37 عاماً، ونجح لغاية الآن في تسجيل 10 أهداف في 12 مباراة. ورغم حلول إندونيسيا في المركز الأخير بالمجموعة، إلا أن بيتو سجل هدفين من أصل ثلاثة أهداف سجلها الفريق في التصفيات، وهو ربما يكون قادراً على تسجيل المزيد في المباريات المتبقية.

4- صفاوي رشيد «أمل ماليزيا»

ساهم المهاجم صفاوي رشيد بدور كبير في نجاحات منتخب ماليزيا خلال التصفيات الحالية، حيث سجل هدفي الفوز 2-0 أمام إندونيسيا وصنع هدف في المباراة أمام ذات المنافس التي انتهت بفوز فريقه 3-2. وعاد صفاوي إلى ماليزيا هذا الموسم للعب مع نادي جوهور دار التعظيم، بعدما خاض تجربة احتراف قصيرة في البرتغال، وقد سجل هدفين في سبع مباريات حيث يسير جوهور لتحقيق اللقب الثامن على التوالي في الدوري الماليزي. وخاض اللاعب 27 مباراة دولية مع منتخب ماليزيا لغاية الآن، سجل خلالها 10 أهداف، وهو يأمل بقيادة منتخب بلاده إلى بلوغ نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى منذ عام 2007.

5- ساسالاك «العائد»

يعود ساسالاك إلى صفوف منتخب تايلاند للمرة الأولى منذ الفوز على الإمارات 2-1 في الجولة الثالثة، وهو سيقوم بدور حيوي في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب ثيراثون بونماثان. وعاد اللاعب إلى الدوري التايلاندي هذا الموسم قادماً من جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وخلال 131 دقيقة لعب صنع 5 أهداف مع نادي بوريرام يونايتد.