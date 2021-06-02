«العميد» يؤمن حراسة المرمى بعودة «التميمي»

معتصم عبدالله (دبي)

أمن نادي النصر مركز حراسة المرمى للفريق الأول، بإعلان التعاقد مع الحارس عبدالله التميمي (28 عاماً) العائد إلى ناديه السابق، بعد تجربة استمرت لنحو ثلاثة مواسم مع فريق نادي الفجيرة، شارك فيها أساسياً في معظم مباريات «الذئاب».

ومثل إعلان التعاقد مع التميمي الثاني على مستوى حراسة المرمى في النصر خلال «الميركاتو الصيفي» بعد التعاقد مع الحارس عادل أبوبكر المعار من الجزيرة لثلاث سنوات، ليكون إلى جانب الحارس الأساسي وقائد الفريق أحمد شمبيه المرتبط بعقد مع النادي حتى 2026.

واحتاطت إدارة «العميد» لظروف التحاق اللاعبين بالخدمة الوطنية، لبعض اللاعبين أمثال الحارس غيث حسين، وإبراهيم عيسى الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي، فيما يبرز في صفوف البدائل حارس فريق 21 جمال الزعابي. وحسب المعطيات، سيكون حراس النصر في الموسم المرتقب 2021- 2022، على التوالي أحمد شمبيه (27 عاماً)، عبدالله التميمي (28 عاماً)، عادل أبوبكر (28 عاماً)، بجانب جمال الزعابي كحارس رابع (28 عاماً)، حيث يبدو من اللافت «الروح الشابة» لرباعي حراسة الفريق كونهم دون الثلاثين عاماً.

وارتبط التميمي بنادي النصر منذ النشأة، بعدما دشن مشواره الكروي في فريق الأشبال تحت 12 عاماً مع «العميد» موسم 2005- 2016، ليتدرج في فرق المراحل السنية وصولاً إلى الفريق الأول. وخاض التميمي بداية من 2018- 2019، ثلاثة مواسم مع الفجيرة كحارس أساسي بمعدل 18 مباراة في الموسم الأول، و22 مباراة موسم 2019- 2020، مقابل 25 مباراة في الموسم الأخير 2020- 2021، والذي شهد هبوط «الذئاب» إلى دوري الدرجة الأولى.