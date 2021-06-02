الإمارات تطلب العضوية الدائمة لـ «دولي التزلج»

دبي (الاتحاد)

يشارك اتحاد الرياضات الشتوية في أعمال المؤتمر الذي يعقده الاتحاد الدولي للتزلج عن بعد بمشاركة 135 عضواً الجمعة المقبل، وذلك بهدف الحصول على عضوية الزمالة للعام الحالي والعضوية الدائمة اعتباراً من العالم المقبل. وأعد الاتحاد ملفاً متكاملاً يغطي جاهزية الإمارات لأن تكون عضواً دائماً في الاتحاد الدولي للتزلج، وذلك لما تتمتع به الدولة من منشآت رياضية حديثة ولاعبين محترفين في رياضة التزلج، إضافة إلى ما حققته الرياضات الشتوية من إنجازات رياضية في السنوات الماضية، وما تتمتع به الإمارات من إمكانيات متطورة وتسهيلات وخبرات تؤهلها لاستضافة وتنظيم البطولات والمؤتمرات الدولية والعالمية بكفاءة عالية.

وتعتبر الإمارات من أوائل الدول العربية التي تسعى للحصول على العضوية الدائمة في الاتحاد الدولي للتزلج، والتي تتيح إمكانية المشاركة في البطولات الدولية والعالمية التي تقام تحت مظلة الاتحاد، وتفتح الباب أمام ترخيص اللاعبين الذين يمثلون الدولة مع احتساب ساعات التزلج وتدوينها باسم العضو في قاعدة بيانات الاتحاد، إضافة إلى ‏استضافة بطولات التزلج المحلية والإقليمية والعالمية باعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للتزلج.