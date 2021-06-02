«الملاكمة الآسيوية» بصمة إماراتية بشهادة دولية

دبي (الاتحاد)

أشادت الوفود والمنتخبات التي شاركت في النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021، بالنجاح الكبير للبطولة والتنظيم الرائع وبالإجراءات الدقيقة التي تم تطبيقها في البطولة التي استضافتها الإمارات خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو الماضي، ونظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي.

وقدمت الوفود المشاركة شكرها إلى دولة الإمارات والاتحادين الآسيوي والإماراتي لتنظيم البطولة على النحو الأمثل، وهو الأمر الذي أدى إلى إنقاذها من الإلغاء، وجعلها فرصة مثالية لإعداد الملاكمين الآسيويين لمنافسات أولمبياد طوكيو 2021، حيث يتطلعون لإحراز أكثر من 15 ميدالية أولمبية. وغادرت جميع الوفود دبي إلى أوطانها، حيث خاضت المنافسات في أجواء رائعة تضمنت إجراءات احترازية دقيقة وبروتوكولاً خاصاً بالتنسيق مع الجهات الرسمية بإمارة دبي، مما جعل البطولة خالية تماماً من الإصابات الوبائية واستمتع الجميع بإقامة مريحة وكرم الضيافة العربية.

وأشاد الروسي عمر كرملوف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الذي حضر فعاليات البطولة، بالتنظيم وقدرة الإمارات على استضافة البطولة في الوقت الذي تعجز أكبر الدول عن استضافتها في ظل الظروف التي يمر بها العالم، كما أشاد بالبنية التحتية والرياضية التي تتمتع بها الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص، وأكد قدرتها على تنظيم واستضافة أكبر البطولات العالمية بجودة عالية، وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية الدقيقة، مما قدم للعالم النموذج في كيفية مواجهة الأزمات والاستمرار في الحياة، وقدم شكره إلى اللجنة المنظمة لإخراجها البطولة بهذا التنظيم المميز في أقل من شهر.

كما أشاد الملاكم العالمي البريطاني أمير خان بالتنظيم الرائع للبطولة في دبي، وقال خلال حضوره نهائيات منافسات الرجال ومشاركته في تتويج الأبطال: «هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها منافسات بطولة ملاكمة في دبي، وأنا مندهش بروعة التنظيم، وأؤكد أن الاتحاد الإماراتي ومجلس دبي الرياضي قاما بعمل رائع في تنظيم هذه البطولة بشكل ممتاز، كما أن انتقال البطولة من دلهي إلى دبي كان فرصة رائعة للملاكمين الآسيويين للمشاركة في بطولة عالية المستوى والاستعداد الجيد للأولمبياد والاستمتاع بقضاء أيام رائعة في البطولة، فمدينة دبي هي المدينة الأفضل والأكثر أماناً في العالم، لما تفرضه من إجراءات دقيقة تضمن سلامة الجميع، وقد ساهمت هذه الأجواء في تقديم البطولة نخبة من الملاكمين الصاعدين الذين أتوقع لهم أن يكونوا أبطالاً أولمبيين، وسيتمكن غالبيتهم من الفوز بميداليات في الأولمبياد المقبل».

البطولة إنجازات تحدث للمرة الأولى، من بينها حصول كل من الإمارات والكويت على أول ميدالية برونزية آسيوية في ملاكمة السيدات، كما نجحت ملاكمة إندونيسية للوصول إلى النزال النهائي لأول مرة في تاريخ إندونيسيا، إلى جانب نجاح ملاكمات كازاخستان في الحصول على 8 ميداليات ذهبية لأول مرة في تاريخ البطولة.