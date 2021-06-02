العصيمي يطلع على تحضيرات هانجزهو لاستضافة «آسياد البارالمبية»

دبي (الاتحاد)

اطلع ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، خلال اجتماعه الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «هانجزهو 2022»، على تحضيرات المدينة لاستضافة أكبر حدث رياضي على المستوى الدولي بعد الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية، بمشاركة 4500 لاعب ولاعبة يتنافسون على ألقاب 22 لعبة، وتعد نسخة هانجزهو 2022 الأكبر في تاريخ «آسياد البارالمبية»، حيث تقام الألعاب الآسيوية كل أربع سنوات.

وأشاد العصيمي خلال اللقاء بالدور الكبير الذي تلعبه الصين لتطوير الحركة البارالمبية في آسيا والعالم، مثمناً الرعاية التي ظل يحظى بها رياضيو «أصحاب الهمم» في الصين، بتوفير بنية تحتية ضخمة تستوعب كافة فئات الإعاقة.

حضر الاجتماع تشين وي تشيانج نائب عمدة هانجزهو ونائب الأمين العام للجنة المنظمة، وماو جينهونج نائب أمين عام اللجنة المنظمة وحكومة بلدية هانجزهو، وماسايوكي ميزونو نائب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وليسلي رئيس لجنة الألعاب وتطوير الرياضة باللجنة البارالمبية الآسيوية، وطارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية وأعضاء اللجنة المنظمة للحدث، إضافة إلى ممثلي اللجنة البارالمبية الصينية.

واطلع الاجتماع على التحضيرات الخاصة بقرية اللاعبين والمرافق المختلفة والملاعب الرياضية من أجل أن تكون مؤهلة وصديقة لأصحاب الهمم، فيما تقام 17 لعبة على نفس الملاعب المخصصة لدورة الألعاب الآسيوية التي تسبق «البارالمبية»، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك لتجهيز جميع المرافق الرياضية حتى تكون مؤهلة وصديقة لكافة الإعاقات.

كما اطلع الاجتماع على شبكة المواصلات وكافة التجهيزات الخاصة بها؛ حتى تتناسب مع جميع الإعاقات من أجل تغطية كافة الألعاب، وناقش الاجتماع أيضاً التقرير المقدم من لجنة الإرث الخاص باشراك كافة قطاعات المجتمع الصيني من طلبة المدارس والجامعات في الحدث الأكبر في القارة؛ حتى يحقق الأهداف المنشودة وفق الاستراتيجية الموضوعة، وصولاً إلى المراد.