انطلاق شهر نهائيات أدنوك ياس في المدارس

أبوظبي (الاتحاد)

يترقب المهندسون الصغار في جميع مدارس الدولة انطلاق شهر نهائيات أدنوك ياس في المدارس، الذي يشهد كلاً من النهائيات العالمية والنهائيات الوطنية لمسابقة الفورمولا-1 في المدارس، اللتان تقامان خلال شهر يونيو، وتقدم المسابقتان فرصة رائدة للطلاب لاستعراض مواهبهم وإمكاناتهم، وتعملان على إثراء شغفهم بمواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتقام فعاليات النهائيات العالمية لمسابقة الفورمولا-1 في المدارس افتراضياً من 4 ولغاية 8 يونيو، وتشهد حضور فريقين من مدارس الدولة، فيما تستضيف حلبة مرسى ياس فعاليات النهائيات الوطنية لبرنامج ياس في المدارس المدعوم من أدنوك من 18 إلى 20 يونيو.

وتبث فعاليات كل من الحدثين على الهواء مباشرة عبر الإنترنت، وتتولى القناة الرسمية لحلبة مرسى ياس على منصة يوتيوب بث فعاليات النهائيات الوطنية لبرنامج ياس في المدارس. وضمن فريقا مدرستي هارتلاند الدولية وأكاديمية جميز العالمية دبي موقعهما في منافسات النهائيات العالمية عقب تتويجهما بلقب النهائيات الوطنية في الموسم الماضي، والتي شهدت مشاركة 245 طالباً من مختلف أنحاء الدولة، في فئتي المبتدئين والمحترفين على الترتيب.

ويهدف برنامج ياس في المدارس المدعوم من أدنوك إلى إلهام مهندسي المستقبل وتطوير إمكاناتهم عن طريق دعمهم وتمكينهم بمهارات القرن 21 وإثارة شغفهم بمواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كما تشهد النهائيات الوطنية لبرنامج ياس في المدارس أيضاً تقديم مجموعة من نماذج سيارات السباق المصغرة التي صممها الأطفال المشاركون في تحدي فورمولا إثارة المنزلي وتحدي السائقين الاختباريين المنزلي. وخاض المشاركون فعاليات هذين التحديين عبر الإنترنت، اللذان أقيما ضمن تحدي 50 على 50، الذي تم إطلاقه احتفاءً بالذكرى الخمسين لتأسيس أدنوك، بهدف إتاحة الفرصة للصغار لاستعراض تصاميمهم وابتكاراتهم في النهائيات الوطنية.

