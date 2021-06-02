الوحدة يتعاقد مع صنقور ويطلب الحمادي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تعاقدت شركة الوحدة لكرة القدم مع عبدالعزيز صنقور (32 عاماً) مدافع شباب الأهلي، في صفقة انتقال حر، في ثاني صفقات «العنابي» لتدعيم الفريق للموسم الجديد، بعد كسب توقيع البرازيلي جواو بيدرو منذ فبراير الماضي، فيما طلب النادي رسميا استعارة إسماعيل الحمادي (32 عاماً) لاعب «الفرسان» الذي انتهت إعارته إلى خور فكان بنهاية الموسم.

وجاء التعاقد مع الأول وطلب الثاني بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة الهولندي هينك تين كات في تعزيز بعض المراكز، خاصة أن الهدف الأول الذي يسعى له الفريق هو المنافسة على دوري الخليج، وفي حال موافقة الأهلي على انتقال الحمادي سيكتفي الوحدة باللاعبين على صعيد «المواطنين»، فيما لا يزال النادي يبحث عن لاعب وسط مهاجم أجنبي يجيد اللعب في الجهة اليسرى بالتشاور مع المدرب.

يذكر أن صنقور خاض 9 مباريات فقط في الموسم وبدقائق لعب بلغت 518، وله هدف وتمريرتان مؤثرتان، بينما يصل عدد مبارياته في مواسم الاحتراف الـ11، 197 مباراة وله هدفان فقط، أما الحمادي فخاض في الموسم الحالي 19 مباراة بقميصي شباب الأهلي وخور فكان وسجل 3 أهداف، فيما خاض في دوري المحترفين 243 مباراة وأحرز 39 هدفاً.