ترشيح الإمارات لاستضافة مونديال الرياضات الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة جمعية الرياضات الإلكترونية اجتماعها الدوري، برئاسة سلطان بن ثعلوب الدرعي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية وأعضاء المكتبين التنفيذي والاستشاري، وناقش الاجتماع طلب الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية استضافة الإمارات لبطولة العالم للرياضات الإلكترونية العام المقبل.

وأكد سلطان الدرعي أن التطور الكبير التي شهدته الرياضات الإلكترونية بالدولة ساهم في هذه الثقة الغالية من الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية لإسناد تنظيم بطولة العالم إلى الإمارات، خاصة أن الدولة نجحت في تنظيم بطولة ألعاب التسامح الإلكترونية العالمية عام 2020 التي أقيمت تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز سمعة الدولة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية.

وأضاف: «طلب استضافة هذا الحدث العالمي جاء نتيجة المكانة المميزة التي تحظى بها الإمارات على كافة الأصعدة، خاصة عقب النجاحات التي حققته الدولة في تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، وعودة عجلة الحياة خاصة في المجال الرياضي».

وقال المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية: إن الأمانة العامة ستخاطب الجهات المعنية والجهات ذات الصلة والجهات التي أبدت اهتمامها في السابق على رعاية وتبني مثل هذه الأحداث العالمية في الأيام المقبلة، وذلك لدعم إنجاح ترشيح الإمارات لهذه البطولة التي يتابعها الملايين حول العالم.

وأكد أن طلب الاتحاد الدولي هو بمثابة شهادة شكر وتقدير على الدور التي تقوم به الجمعية على المستوى المحلي والعالمي، وثمرة جهود طويلة تكللت بهذا الإنجاز الذي سنعمل جاهدين على تحقيقه على أرض الواقع.

من جانب آخر اعتمد مجلس إدارة الجمعية إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للجمعية برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الجمعية، وعضوية كل المستشار سعيد الطاهر الأمين العام للجمعية وعبدالله القرق وعبيد الطنيجي وديفيد جينيس المستشار الفني للجمعية، كما تم اعتماد تشكيل المكتب الاستشاري للجمعية برئاسة عبدالله القرق وعضوية عبدالرحمن الخاجة ومحمد البنّاء ومحمد مبارك وعبدالله اللوز.

