سواريز: طموحي مع «الأتليتي».. كأس أوروبية

أنور إبراهيم (القاهرة)

ما زال النجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز (34سنة) لاعب أتليتكو مدريد الإسباني متعطشاً لتحقيق الألقاب والانتصارات، ويستهدف في الموسم الجديد الحصول على بطولة أوروبية كبرى. وقبل أن يخوض مع منتخب بلاده بطولة كوبا أميركا التي استقر الأمر على إقامتها في البرازيل، تحدث سواريز، خلال حفل تقديم الكرة الجديدة للدوري الإسباني «الليجا»، عن طموحاته وأهدافه بالنسبة للموسم الجديد.

وقال: طموحي بلا حدود، أحلم بدخول التاريخ مع الأتليتي، والحصول على بطولة كأس أوروبية، وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا، قائلاً: سيكون ذلك شيئاً لا يصدق وفريداً، فالفرص متاحة لكل الفرق قبل كل موسم لتحقيق البطولات، حتى وإن كانت هناك فرق أفضل من أخرى.

وكشف سواريز عن سر حماسه ودوافعه الإيجابية بالنسبة للموسم الجديد، قائلاً: أنا لا أستسلم ولا أتراخى مطلقاً عن رغبة الفوز بالألقاب، في كل مرة أفكر فيها في الموسم الجديد، تظهرأمام عيني تحديات وأحلام جديدة.. هكذا أنا دائماً، وهذا هو أسلوبي في الحياة، فالرغبة موجودة دائماً، ولا ينبغي أن أسأم أو أملّ من الانتصارات، وينبغي أن يكون الإنسان مقاتلاً ولديه روح الفوز والانتصار.

وأوضح سواريز أنه سيستمر مع أتليتكو مدريد، مشيراً إلى أنه أبلغ النادي بأنه ليس لديه أدنى مشكلة في ذلك، وجاهز لكي يبدأ من جديد. واستدرك قائلاً: ولكن الآن يجب أن أفكر أولاً في المنتخب الوطني ثم بعد ذلك أفكر في الإعداد للموسم الجديد.

ورداً على سؤال يتعلق بانضمام النجم الأرجنتيني الهداف سيرجيو أجويرو إلى صفوف برشلونة، قال سواريز: مواجهة أفضل اللاعبين تحدٍ كبير، والكون أجويرو يمتلك مسيرة حافلة في كرة القدم العالمية، وحيثما يلعب يترك دائماً أثراً قوياً، والآن سيلعب مع أفضل لاعب في العالم (يقصد ميسي)، وهما صديقان، وتلك ميزة إضافية له، وأنا سعيد بانضمامه للبارسا إلى جوار ميسي، لأنه لاعب ممتاز.