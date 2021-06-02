ناجتس يجتاز بليزرز.. «إعجاز ليلارد» لا يكفي!

لوس أنجلوس (رويترز)

أحرز نيكولا يوكيتش 38 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ومرر تسع كرات حاسمة، ليتجاوز دنفر ناجتس 12 ثلاثية من داميان ليلارد، وهو رقم قياسي في الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ويهزم بورتلاند تريل بليزرز 147-140 بعد وقتين إضافيين في المباراة الخامسة بينهما الليلة الماضية.

وأنهى ليلارد المباراة وفي رصيده 55 نقطة، كما مرر عشر كرات حاسمة وأرسل المباراة مرتين إلى وقت إضافي.

وهذه أول مرة يتم فيها تسجيل 55 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة في تاريخ الأدوار الإقصائية.

وسجل مونتي موريس 28 نقطة ومايكل بورتر جونيور 26 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وأضاف أوستن ريفرز 18 نقطة ومرر سبع كرات حاسمة، وأحرز آرون جوردون 14 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة مع دنفر، الذي يتقدم الآن 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بالجولة الأولى من الأدوار الإقصائية.

وأحرز روبرت كوفينجتون 19 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، وسجل سي.جيه ماكولوم 18 نقطة، وأنهى يوسف نوركيتش المباراة وفي رصيده 13 نقطة و11 كرة مرتدة، قبل أن يخرج من المباراة لارتكابه 6 أخطاء، بينما أضاف نورمان باول 13 نقطة مع تريل بليزرز.

وتقام المباراة السادسة بين الفريقين مساء الخميس في بورتلاند.

ووضعت ثلاثية ليلارد من 30 قدماً، التي حطمت الرقم القياسي تريل بليزرز في المقدمة 140-138 قبل ثلاث دقائق و47 ثانية على نهاية الوقت الإضافي الثاني.

وعادل يوكيتش النتيجة بثنائية، وبعد أن أضاع كل فريق محاولة، نجح بورتر في كسر التعادل بثلاثية جانبية مع تبقي دقيقة واحدة و33 ثانية بعد تمريرة طويلة من يوكيتش.

وأهدر كل فريق بليزرز تصويبتين وفقد ماكولوم الكرة قبل 10.2 ثانية على النهاية. وسجل موريس رميتين حرتين ليحسم المباراة لصالح ناجتس.