بنزيمة يعيد البهجة إلى «كليرفونتين»

أنور إبراهيم (القاهرة)

أشاعت عودة النجم الفرنسي الهداف كريم بنزيمة إلى صفوف المنتخب، بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات، أجواءً من السعادة والبهجة بين جميع اللاعبين داخل المعسكر الدائم للديوك في كليرفونتين، وأشاد الجميع بما يمكن أن يقدمه بنزيمة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"، وهو الذي وصل هذا الموسم مع ناديه ريال مدريد إلى أوج تألقه.

ويعول ديدييه ديشامب المدير الفني كثيراً على ما يمكن أن يفعله الثلاثي الهجومي بنزيمة/ مبابي/ جريزمان في البطولة.

ومن بين اللاعبين الذين لم يخفوا سعادتهم وإعجابهم بانضمام بنزيمة للمنتخب، المدافع كيمبيمبي لاعب باريس سان جيرمان، والذي قال في حديث لصحيفة لوباريزيان: إنه حلم أن ألعب مع كريم لأن أداءه يثير إعجابي.

وأضاف قائلاً: بنزيمة هو المهاجم الذي سبب لي شخصياً الكثير من المشاكل عندما كنت ألعب ضده في المباريات منذ بداياته، وتابع قائلاً: أن تأتي الفرصة لكي ألعب إلى جواره الآن، فهذا شيء رائع، بل حلم حقيقي.

وكان كيمبيمبي أبدى حماسه الشديد لانضمام بنزيمة لمنتخب الديوك، وانعكاس ذلك على قوة خط الهجوم الذي يضم أيضاً كيليان مبابي وأنطوان جريزمان.

وقال: هكذا أصبح منتخبنا مخيفاً "على الورق"، ويبقى أن نثبت ذلك على أرض الملعب.