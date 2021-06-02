من وحي "اليورو".. لويس سواريز "الأصلي" يقود إسبانيا إلى لقب القارة





مراد المصري (دبي)

هل كنت تعلم أن هناك من يدعى لويس سواريز؟ بخلاف لاعب أتلتيكو مدريد الحالي، سبق له أن تواجد في ملاعب إسبانيا قبل نحو 6 عقود ولعب في صفوف برشلونة أيضاً وهو الذي ساهم بقيادة "الماتادور" لحصد لقب الأول في أمم أوروبا عام 1964 وهنا تبرز قصته مع تواصل العد التنازلي لنهائيات أمم أوروبا 2020. وفرض اسم لويس سواريز نفسه في ملاعب إسبانيا وأوروبا قبل نحو 6 عقود من الزمن، بعدما حقق نجاحاً اكبر عن الأوروجوياني لويس سواريز، حيث نال الإسباني جائزة الكرة الذهبية في عام 1960، كما كان أحد العناصر الرئيسية التي ساهمت في قيادة إسبانيا لحصد لقب أمم أوروبا في عام 1964، وتم اختياره ضمن قائمة التشكيلة المثالية لنسخة تلك البطولة. ويعد لويس سواريز أحد اللاعبين القلائل الذين حققوا لقب أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا في نفس العام، حيث رفع الكأس في ذلك العام مع الإنتر الإيطالي بعد الفوز على ريال مدريد 3 - 1 في النهائي. وانطلق لويس سواريز في مسيرته من بوابة ديبورتيفو لاكورونيا، لكنه كسب شهرة كبيرة في صفوف برشلونة بالفترة بين عامي 1955 و 1961 وحقق معه لقب "الليجا" مرتين. وكان لويس سواريز أغلى لاعب في العالم عند انتقاله إلى الإنتر مقابل 140 ألف جنيه أسترليني في عام 1961، وأول لاعب يتخطى حاجز المئة ألف جنيه أسترليني على الإطلاق في قيمة انتقالات اللاعبين وقتها. ويبلغ سواريز من العمر 84 سنة وما زال على قيد الحياة وتم تكريمه في عام 2008 بجائزة القدم الذهبية ضمن فئة الأساطير.