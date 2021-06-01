أوساكا تجبر «الجراند سلام» على «التحسينات»

باريس (أ ف ب)

تعهدت البطولات الأربع الكبرى في التنس «الجراند سلام» بإجراء «تحسينات كبيرة» لدعم اللاعبين واللاعبات، وذلك غداة انسحاب المصنفة ثانية عالمياً اليابانية ناعومي أوساكا من بطولة رولان جاروس الفرنسية.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس جيل موريتون أعرب مساء الاثنين عن رغبة البطولات الكبرى في معالجة قضية الصحة الذهنية للاعبين واللاعبات، مشدداً بأنه «لطالما كانت سلامة اللاعبين واللاعبات أولوية بالنسبة لبطولات «الجراند سلام».

وفي بيان مشترك الثلاثاء على تويتر، قالت بطولات الولايات المتحدة المفتوحة وويمبلدون ورولان جاروس وأستراليا المفتوحة إن»رابطتي اللاعبين واللاعبات المحترفين «أي تي بي ودبليو تي أيه» والاتحاد الدولي للتنس «أي تي أف» يعتزمون الأخذ في عين الاعتبار الصحة الذهنية والسلامة بشكل أكبر في أعمالنا المستقبلية.

وتابع البيان: معاً، سنواصل تحسين تجربة اللاعبين واللاعبات في بطولاتنا، بما في ذلك العلاقات الإعلامية، نريد العمل مع اللاعبين واللاعبات والبطولات والصحافة ومجتمع التنس لتحقيق تحسينات كبيرة.

وقررت أوساكا الاثنين الانسحاب من البطولة الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للموسم، بسبب تداعيات مقاطعتها جميع وسائل الإعلام وتهديدات منظمي بطولات الجراند سلام.

وبدأت المشكلة الأربعاء الماضي عندما فاجأت أوساكا الجميع بإعلانها في تغريدة على تويتر، أنها لن تشارك في المؤتمرات الصحفية في رولان جاروس حفاظًا على صحتها الذهنية.

لكن الأمور توترت فجأة بعد تأهلها إلى الدور الثاني الأحد، إذ غرمت اليابانية الفائزة بأربعة ألقاب كبرى «فلاشينج ميدوز عامي 2018 و2020 وبطولة أستراليا المفتوحة عامي 2019 و2021»، بمبلغ 15 ألف دولار أميركي «12300 يورو»، بسبب غيابها عن المؤتمر الصحفي عقب الفوز على الرومانية باتريسيا ماريا تيج 6-4 و7-6 (7-4).

لكن منظمي بطولات الجراند سلام الأربع هددوا في بيان مشترك باستبعادها من البطولة الباريسية أو حتى البطولات الثلاث الأخرى إذا استمرت في مقاطعتها لوسائل الإعلام.

في مواجهة هذا الارتفاع المفاجئ في التوتر، نشرت أوساكا رداً مقتضباً فقط في جملتين قصيرتين مساء الأحد: الغضب هو نتيجة نقص في الفهم. التغيير يجعل الناس غير مرتاحين.

وغابت أوساكا عن الأجواء لمدة 24 ساعة قبل أن تصدر بيان انسحابها حيث شرحت أسباب مقاطعتها لوسائل الإعلام.

وأوضحت: الحقيقة هي أنني مررت بفترات طويلة من الاكتئاب منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2018 «التي توجت بلقبها» وقد واجهت الكثير من الصعوبات للتعافي.

وأردفت قائلة: على الرغم من أن وسائل الإعلام التي تغطي للتنس لطالما كانت لطيفة معي «وأنا أعتذر لجميع الصحافيين اللطفاء الذين قابلتهم»، إلا أنني أشعر بعدم الارتياح للتحدث علنًا وأشعر بموجات هائلة من القلق عندما يتعين علي مخاطبة الصحافة العالمية.

وتابعت: لذلك في باريس، كنت أشعر بالفعل بالضعف والقلق ولهذا السبب اعتقدت أنه من الأفضل حماية نفسي والغياب عن المؤتمرات الصحفية.

لقد أعلنت ذلك مسبقًا لأنني أعتبر بأن القواعد المعمول بها قد أصبحت متجاوزة وأردت أن أشير إلى ذلك. وأبرزت أوساكا: كتبت على انفراد لمنظمي البطولة لأعتذر لهم وأقول لهم إنني على استعداد للتحدث معهم بعد البطولة لأن بطولات الجراند سلام مكثفة.

ويبدو أن أصداء انسحاب أوساكا والسبب الذي يقف خلف هذا القرار، خفف من وتيرة نبرة منظمي البطولات الكبرى وسط الانتقادات التي طالتهم، وتوجهوا إلى اليابانية الثلاثاء بالقول "بالنيابة عن بطولات الجراند سلام، نود أن نقدم دعمنا لناعومي أوساكا ونحن مستعدون لأي مساعدة تحتاجها، بأي وجه من الوجوه، خلال فترة تواجدها بعيداً عن الملاعب.

وتابع البيان: إنها رياضية استثنائية ونتطلع لعودتها في الوقت الذي تراه مناسباً.