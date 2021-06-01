أوساكا في خطر والسبب «الصحة النفسية»





لندن (د ب أ)

يخشى أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر، من تعرض مسيرة النجمة اليابانية نعومي أوساكا لمخاطر حقيقية، بسبب المشاكل النفسية التي تعاني منها.

وأعلنت أوساكا أمس الاثنين الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، بعد الجدل الذي أثاره قرارها بمقاطعة وسائل الإعلام خلال ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بعد أن كشفت عن معاناتها من نوبات اكتئاب.

وقال بيكر المصنف الأول على العالم سابقاً في تصريحات لشبكة "يورو سبورت" نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» اليوم الثلاثاء: دون الإعلام لم تكن لتوجد الجوائز المالية، العقود، لا يمكن أن تتناولي نصف الحلوى، أكره الإعلام على المستوى الشخصي، لا أحب الحديث للصحفيين، لكن علي أن أفعل ذلك. وأضاف: لقد استندت في قرار انسحابها من البطولة إلى عدم قدرتها على التعامل مع الأمر، هذا يزيد حجم التساؤلات لدي لأنها إذا لم تكن تستطيع التعامل مع الإعلام في باريس، فإنها لن تستطيع التعامل مع الإعلام في ويمبلدون، ولن تستطيع التعامل مع الإعلام في بطولة أميركا المفتوحة.

وأوضح: أشعر كما لو أن مسيرتها في خطر بسبب مسألة الصحة الذهنية، وعلينا أن نتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية. وفازت أوساكا المصنفة الثانية على العالم في الدور الأول على باتريشيا ماريا تيج أمس الأول الأحد، لكنها أثارت الكثير من الجدل وتعرضت لانتقادات بسبب قرارها بمقاطعة المؤتمرات الصحفية أو المقابلات خلال مشوارها في فرنسا.

وأجرت أوساكا «23 عاماً» مقابلة داخل الملعب بعد الفوز على باتريشيا تيج، لكنها لم تظهر خلال الوقت المخصص لمؤتمرها الإعلامي بعد المباراة، ليتم تغريمها 15 ألف دولار من قبل منظمي البطولة. وهددت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات بمزيد من العقوبات بحق أوساكا، مع إمكانية إيقافها.

وكتبت أوساكا التي استندت إلى أسباب تتعلق بالصحة الذهنية عبر حسابها على شبكة "تويتر" أمس الاثنين: أهلا بالجميع، هذا وضع لم أقصده ولم أتخيله حينما تحدثت قبل عدة أيام. وأضافت: أعتقد أنه الآن أفضل شيء للبطولة واللاعبين الآخرين ولسلامتي أن انسحب حتى يعود الجميع للتركيز على منافسات التنس الجارية في باريس.

وأوضحت أوساكا أنها تعرضت لنوبات من الاكتئاب منذ فوزها بأول ألقابها في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى من خلال بطولة أميركا المفتوحة عام 2018، مشيرة إلى أن التحدث لوسائل الإعلام يثير قلقها.

وأشارت: لم أكن أرغب أبداً في أن أصبح مصدر تشتيت وأتقبل أن توقيتي لم يكن نموذجياً وأن رسالتي قد تكون أوضح، الشيء الأكثر أهمية هو أنني لن أقلل من شأن الصحة العقلية أو أتعامل معها باستخفاف. وأكدت: الحقيقة أنني عانيت من نوبات طويلة من الاكتئاب منذ فوزي بلقب بطولة أميركا المفتوحة في 2018، وعشت أوقاتاً صعبة في التعامل مع هذا الأمر. وتابعت: أي شخص يعرفني يدرك أنني انطوائية، أي شخص شاهدني خلال البطولات سيلاحظ أنني غالباً ما أرتدي سماعات الرأس، لأن ذلك يساعد في تخفيف قلقي الاجتماعي.

وختمت بالقول: رغم أن الإعلام الخاص بالتنس كان دائماً يتحلى بالطيبة معي وأود الاعتذار خاصة لكل الصحفيين الرائعين الذين ربما آذيتهم، فأنا لست متحدثة عامة بالفطرة، وأصاب بموجات من القلق قبل أن أتحدث إلى وسائل الإعلام العالمية.

وأوضحت أوساكا: هنا في باريس كنت أشعر بالفعل بالضعف والقلق لذا فكرت في أنه من الأفضل ممارسة الرعاية الذاتية وتفادي المؤتمرات الصحفية. وأضافت: أعلنت ذلك بشكل استباقي لأنني أشعر بأن اللوائح قد عفا عليها الزمن جزئياً وأردت تسليط الضوء على ذلك.

وأشارت: كتبت بشكل خاص لمنظمي البطولة للاعتذار، وقلت أنني سأكون أكثر من مجرد سعيدة للحديث معهم بعد البطولة. وتابعت: سأبتعد لبعض الوقت عن الملاعب الآن ولكن حينما يحين الوقت المناسب أريد حقاً العمل مع المنظمين لمناقشة الطرق التي من الممكن أن تجعل الأمور أفضل للاعبين، الإعلام والجماهير.