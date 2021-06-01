ريال مدريد يستعين برجل «العاشرة» لتعويض زيدان

مراد المصري (دبي)

لجأ ريال مدريد للتعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بوصفه الخيار الأمثل للتعامل مع الجماهير، بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، في ضوء الشعبية التي يحظى بها في العاصمة، بوصفه الرجل الذي فك عقدة حصد اللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا في عام 2014.

وواجه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أياماً صعبة للغاية عقب رحيل زين الدين زيدان، والرسالة المفتوحة التي وجه فيها اللوم إلى إدارة النادي، بما جعل النادي يبحث عن المدرب الأكثر قبولاً لدى الجماهير لحل الأزمة.

ويعد أنشيلوتي هو المدرب الوحيد إلى جانب زيدان الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، لكنه نجح مع ناديين مختلفين في أعوام 2003 و 2007 و 2014.

أنشيلوتي قاد ريال مدريد سابقاً بين يونيو 2013 إلى مايو 2015، وحقق أيضاً لقب كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2014، حيث بلغت نسبة فوزه في المرة الماضية التي قاد فيها ريال مدريد 74.79%, محققاً 89 فوزاً في 119 مباراة وسجل الفريق تحت قيادته 322 هدفاً بشكل لافت.

ومن شأن انضمام أنشيلوتي إلى ريال مدريد أن يساهم في منح الإدارة بطاقة دعم جديدة، في المفاوضات الجارية حالياً مع القائد سيرجيو راموس الذي يحظى بعلاقة ممتازة مع الإيطالي.