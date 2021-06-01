نيمار يتدخل من أجل «بطولة التطعيم»!





برلين (د ب أ)

ناشد سيناتور برازيلي، أمس الثلاثاء، نجم كرة القدم نيمار معارضة مخطط بلاده لاستضافة كأس أمم أميركا الجنوبية «كوبا أميركا». وأعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، أول أمس الاثنين، استضافة البرازيل للنسخة المقبلة لكوبا أميركا من 13 يونيو وحتى العاشر من يوليو، بعد استبعاد الأرجنتين وكولومبيا من الاستضافة المشتركة. وجرى استبعاد الأرجنتين بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما استبعدت كولومبيا نظراً لحالة التوتر السياسي التي تشهدها البلاد. لكن البرازيل أيضاً تأثرت بشكل كبير جراء الجائحة، حيث شهدت أول أمس الاثنين 874 حالة وفاة بسبب كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى نحو نصف مليون وفاة منذ بداية الأزمة الصحية، لتحتل المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر تضرراً من كورونا بعد الولايات المتحدة الأميركية. وطلب السيناتور رينان كالهيروس من نيمار الوقوف ضد مخطط إقامة كوبا أميركا في البرازيل، وذلك خلال جلسة للجنة التحقيق البرلمانية بشأن فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، علما بأنه يشغل أيضا منصب المتحدث باسم اللجنة، وقال كالهيروس: نيمار أود التحدث إليك، لا توافق على إقامة كوبا أميركا في البرازيل، هي ليست بطولة ترغب في خوضها الآن، نريد أن نلعب بطولة التطعيم، عليك أن تسجل الأهداف وأن تغير هذه النتيجة. وتسير البرازيل بسرعة بطيئة للغاية في عملية تلقيح المواطنين ضد كورونا، حيث تلقى 10.48% فقط من السكان الجرعة الكاملة للقاح.