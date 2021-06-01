فيفا والاتحاد الآسيوي يشيدان بعودة جماهير الإمارات للمدرجات

معتز الشامي (دبي)

أشاد الفيفا والاتحاد الآسيوي، بقرار العودة الجزئية لجماهير الكرة الإماراتية إلى المدرجات، بعد قرار الجهات المعنية بالسماح بحضور 30% من سعة استاد زعبيل بنادي الوصل، دعما لمشاركات المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل، وتم اعتمادها وتطبيقها في حضور نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 15 مايو الماضي، والتي شهدت نجاحا كبيرا كما شهدت تفاعلا مع الحضور بشكل كبير.

وستكون جماهير الأبيض على موعد مع منتخبها الوطني في مشوار التصفيات بالبطولة المجمعة لفرق المجموعة السابعة، والتي تنطلق الخميس، ويقبع منتخبنا في الترتيب الرابع بالمجموعة بعدما جمع 6 نقاط فقط، ويحتاج للفوز في المباريات الأربع التي سيخوضها على أمل احتلال صدارة المجموعة حال تعثر منتخب فيتنام الذي يتصدر الترتيب حاليا بـ11 نقطة وبفارق 5 نقاط عن منتخبنا.

وأبدى سانجيوفان بالاسينجام، مدير الاتحادات الوطنية في الفيفا، ارتياحه لقرار عودة الحياة بشكل تدريجي لمدرجات الكرة الإماراتية، وهو ما بدأ بالحضور في نهائي كأس صاحب السمو، ثم السماح بالحضور لجماهير المنتخب خلال التصفيات، مشيدا بالجهود والتدابير المطبقة لمكافحة كوفيد-19 والتي كانت وراء نجاح الدوري الإماراتي بالإضافة لكافة المسابقات التي انتهت بشكل ناجح، كما أشاد بجهود رابطة المحترفين الإماراتية، واتحاد الكرة في هذا الجانب.

من جانبه أبدى الأمين العام للاتحاد الآسيوي، داتو ويندسور جون، ارتياحه لقرار الجهات المسئولة عن مكافحة كوفيد-19 في الإمارات، وأشار إلى أن الاتحاد القاري رحب بالقرار الذي يعكس العودة التدريجية للحياة بشكل كامل للمدرجات، وحضور الجماهير التي تزيد متعة اللعبة، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار السماح بعودة الجماهير في الكثير من الدول، لكن نجاح الإمارات في أن تكون من أوائل الدول بالمنطقة التي تعيد جماهيرها للمدرجات أمر جيد للغاية.

وأشاد داتو، بجهود اتحاد الكرة فيما يتعلق باستضافة المجموعة السابعة للمنتخب الوطني، بالإضافة للتنسيق والتشاور المستمر واستضافة المجموعة الثانية على ملعب الشارقة، مشيرا إلى أن الإمارات دائما تقدم الدعم للمنافسات الآسيوية، وقال: «نتوقع تفوقا ونجاحا في التنظيم للمجموعتين السابعة والثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة في الإمارات، هناك جهود كبيرة نراها وفرق عمل تعمل مع فرق عمل الاتحاد الآسيوي في كافة الجوانب الخاصة بالتصفيات ونتمنى التوفيق للجميع».