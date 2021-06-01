«الغرور » سلاح كاستاني للضغط على مونييه ومارتينيز قبل يورو 2020

بروكسل (رويترز)

قال تيموثي كاستاني مدافع ليستر سيتي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بثقة كبيرة بعد فوز فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويرغب في اللعب أساسياً مع منتخب بلجيكا في بطولة أوروبا.

وسيشارك كاستاني، الذي ساعد فريقه على الفوز بلقبه الأول في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التغلب على تشيلسي في النهائي، في أول بطولة كبرى في مسيرته الأسبوع المقبل، ويرغب في اللعب بدلاً من توماس مونييه كظهير أيمن في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلجيكا.

وقال كاستاني في مؤتمر صحفي: المدرب هو من يتخذ القرارات لكني أنافس على أعلى المستويات وأرغب بشدة في اللعب أساسياً، أثق في قدراتي على اللعب أساسيا، ربما يبدو هذا نوعاً من الغرور لكني أطمح لذلك وأرغب في المنافسة على مركزي.

وربما يتفوق كاستاني في هذا المركز على مونييه، الذي قضى معظم الموسم على مقعد البدلاء مع بروسيا دورتموند، بينما لعب كاستاني البالغ عمره 25 عاماً بانتظام مع فريق المدرب بريندان رودجرز.

وقال كاستاني: أتحدث إلى توماس كثيراً أعلم كيف يكون الأمر عندما تغيب عن المباريات لكن توماس يتمتع بقوة ذهنية كبيرة، من الصعب القول إني أفضل من زميلي.

أتحدث عن توماس مونييه في هذه الحالة، سيكون قراراً صعباً أمام المدرب لكني أصبحت قريباً من اللعب أساسياً أكثر من الموسم الماضي، وأنا جاهز إذا احتاجني المدرب. لكن إذا لم يستطع إزاحة مونييه من طريقه يستطيع كاستاني اللعب في مركز آخر مع تشكيلة بلجيكا بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، حيث لعب في مركز قلب الدفاع مع ليستر سيتي هذا الموسم.

وقال كاستاني: لا أعتقد أني الأفضل في هذا المركز لكن بسبب الإصابات اضطررت للعب في ثلاثة أو أربعة مراكز مختلفة. وتابع: في بعض الأحيان تصبح إجادة اللعب في أكثر من مركز عيباً، لكني لا أكترث للمركز الذي ألعب فيه، بالطبع أفضل اللعب كظهير أيمن لكني سألعب في أي مكان يحقق مصلحة الفريق.