أكاديمية العلوم الشرطية تتوج الفائزين ببطولة البادل تنس

الشارقة (وام)

توّج العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة المدير العام للبادل تنس في نسختها الأولى، التي نظمتها اللجنة الرياضية بالأكاديمية اليوم على أرضية ملاعب البادل تنس في منطقة مويلح، بمشاركة 30 لاعباً من مختلف إدارات الأكاديمية، وسط اتخاذ كافة الشروط والإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الحضور واللاعبين.

فاز بالمركز الأول الملازم أول مانع محمد بوصابر والملازم سالم علي الخيال، فيما حل في المركز الثاني المقدم عبيد عبدالرحمن العسم والنقيب علي عبدالله حسن.

وأكد العميد العثمني أن البطولة تأتي ضمن خطة الفعاليات والأنشطة الرياضية 2021 للأكاديمية، والتي تعكس الاهتمام بالنواحي الرياضية والبدنية، التي تجدد الطاقة وترفع مستوى اللياقة.. مشيراً إلى أن الأكاديمية تحرص على تنوع البطولات المنظمة على مدار العام، وتشجيع منتسبي الأكاديمية على تنمية مهاراتهم في مختلف الرياضات وفي ذات الوقت المحافظة على مستوى اللياقة البدنية التي تعد إحدى العناصر الرئيسية في أداء مهامهم.