بارتي تعود للانتصارات في رولان جاروس





باريس (أ ف ب)

عانت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً في ظهورها الأول على ملاعب رولان جاروس منذ تتويجها باللقب، وتحديداً في 8 يونيو 2019، وذلك بفوزها الصعب على الأميركية برناردا بيرا 6-4 و3-6 و6-2 الثلاثاء في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس التي تقام بعاصمة فرنسا "مدينة النور".

وفضلت الأسترالية عدم الدفاع عن لقبها العام الماضي بسبب مخاوف الإصابة بفيروس كورونا، منهية موسمها بشكل مبكر. لكنها حققت بداية قوية للموسم الجديد بإحرازها لقب دورات يارا فالي كلاسيك، ميامي وشتوتجارت قبل أن تحل في العاصمة الفرنسية لمحاولة الفوز بلقبها الكبير الثاني، بعد الذي أحرزته على هذه الملاعب عام 2019 على حساب التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وبعد حسمها المجموعة الأولى بسهولة نسبية الثلاثاء على ملعب "فيليب شارتييه"، عانت الأسترالية البالغة 25 عاماً في المجموعة الثانية واستدعت المعالج الفيزيائي.

وحلت بارتي في العاصمة الفرنسية مع إصابة في ساقها، تضاف إلى إصابة في أسفل عضلات البطن دفعتها إلى الانسحاب من دورة روما قبل أسبوعين. لكنها حافظت على هدوئها وتحاملت على أوجاعها وحققت الفارق في المجموعة الثالثة الحاسمة، حين كسرت إرسال منافستها الأميركية لتتقدم 4-2، ما فتح الباب أمامها لحجز بطاقتها إلى الدور الثاني حيث تلتقي البولندية ماجدا لينيت أو الفرنسية المشاركة ببطاقة دعوة كلوي باكيه.

وقالت بارتي: شكراً إلى المشجعين. بوجودكم، الأمر أكثر جمالاً!، في إشارة منها إلى عودة الجمهور إلى الملاعب في بطولة فرنسا، بعدما غاب الموسم الماضي عن جميع الملاعب بعد استئناف المنافسات إثر توقف لأشهر طويلة بسبب تداعيات "كوفيد-19".

وقررت التشيكية بترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون لعامي 2011 و2014 ووصيفة أستراليا المفتوحة لعام 2019، الانسحاب من البطولة بعد تعرضها لالتواء في الكاحل خلال مؤتمرها الصحافي الأحد بعد التأهل إلى الدور الثاني.

وقالت ابنة الـ31 عاماً التي وصلت إلى نصف نهائي رولان جاروس عامي 2012 و2020، إنه "بأسف كبير، أعلن انسحابي من رولان جاروس، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة الأحد (فازت على البلجيكية غريت مينين)، وقعت وأذيت كاحلي. للأسف، بعد الخضوع للتصوير بالرنين المغناطيسي واستشارة فريقي، اتخذت القرار الصعب بأنه سيكون من غير الحكمة مواصلة اللعب عليه (الكاحل)".

ولطالما كانت التشيكية غير محظوظة مع الأحداث الغريبة، إذ غابت عن الملاعب لخمسة أشهر في 2016 بعد تعرضها للطعن بالسكين في منزلها من قبل مجهول. وبانسحابها من الدور الثاني، حصلت الروسية يلينا فيسنينا على بطاقة مجانية إلى الدور الثالث بما أنها كانت ستواجه التشيكية.

وفي أبرز النتائج لدى السيدات، بلغت الأميركية جينيفر برايدي وصيفة بطولة استراليا المفتوحة والمصنفة 14 عالميًا الدور الثاني بفوزها على اللاتفية اناستازيا سيفاتسوفا 6-3، 6-3، ولحقت بها الأوكرانية ايلينا سفيتوليا المصنفة سادسة عالميًا بعد تفقوها على الفرنسية المراهقة أوسيان بابل 6-2، 7-5.