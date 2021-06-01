لابورتا يضع مخطط الإبقاء على ميسي

برشلونة (رويترز)

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة، إن المفاوضات مستمرة بشكل جيد لتمديد عقد القائد والهداف التاريخي للنادي ليونيل ميسي، وأكد أن النادي بات قريباً من الإعلان عن المزيد من الصفقات الجديدة.

وينتهي عقد ميسي هذا الشهر ويستطيع الانتقال إلى أي فريق آخر مجاناً، بينما ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب بات قريباً من البقاء. وقال لابورتا في مؤتمر صحفي: نحن نتحدث والأمور تسير بشكل جيد، لا يعتمد الأمر على قسم التدقيق المالي، المفاوضات مستمرة مع فريق ميسي كما قلت وتسير بشكل جيد، نحن نأمل أن نمضي قدماً، لم يحسم الأمر لكننا نعرف أن ليو يريد البقاء.

وأضاف: سنعرف المزيد من المعلومات بعد انتهاء عملية التدقيق المالي، لكننا وضعنا هذه العملية في الحسبان قبل ذلك.

أنا متأكد كما قال المنضم حديثاً سيرجيو أجويرو أنه يريد اللعب معه. وكان لابورتا يتحدث في مؤتمر صحفي لتقديم إيريك جارسيا، ثاني صفقات برشلونة هذا الأسبوع بعد ضم زميله أجويرو من مانشستر سيتي.

وسيلتحق اللاعبان ببرشلونة بعد انتهاء عقديهما في نهاية يونيو الجاري. وأكد لابورتا اقتراب ناديه من ضم صفقات جديدة، وقال إن تعزيز قوة التشكيلة يأتي بهدف التأكيد لميسي على القدرة على المنافسة.

وقال لابورتا: لا يتعلق الأمر بالنسبة لميسي بالمال، فهو يتفهم الأمر كثيراً، ما يريده هو تشكيلة قادرة على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وأضاف: نحتاج إلى تدعيم كبير ونحن نعمل على ذلك، ستكون هناك المزيد من صفقات اللاعبين ونحن نعمل على التوقيع مع لاعبين لتعزيز قوة الفريق الأول، نحتاج إلى التوازن في التشكيلة، في الأسبوع المقبل ستكون هناك المزيد من الأنباء.

وذكرت تقارير أن برشلونة في مفاوضات متقدمة لضم جورجينيو فينالدم لاعب ليفربول، وممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون بعد انتهاء عقديهما هذا الصيف أيضاً، وهو ما يعني أن النادي يعتمد على ضم اللاعب الحر، بما يضمن توفير الكثير من الأموال، في طريقه لبناء فريق جديد.