الجزائر تستعد لتصفيات المونديال بـ3 مباريات ودية

الجزائر(د ب أ)

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، على ضرورة الفوز في المباريات الودية التي يخوضها منتخب بلاده الشهر الحالي، أمام كل من موريتانيا ومالي وتونس.

وتلتقي الجزائر مع ضيفتها موريتانيا بعد غد الخميس على ملعب "مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية، كما تواجه منتخب مالي على ذات الملعب الأحد المقبل، على أن تحل ضيفة على تونس يوم 11 من الشهر الجاري.

وقال بلماضي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: لسنا هنا من أجل خوض التجارب وإنما من أجل الفوز حتى لو تعلق الأمر بمباريات ودية، لدينا بعض النقائص، والمواجهات أمام موريتانيا، مالي وتونس، من شأنها أن تسمح لنا بتحسين الأداء، والدفع بلاعبين جدد، لقد درسنا جيداً تلك المباريات والمنافسين.

وأضاف: موريتانيا منتخب تطور كثيراً وحقق نتائج مقبولة مؤخراً، بدليل تأهله لنهائيات أمم أفريقيا وهو أفضل من منتخب جيبوتي الذي سنلعب ضده في تصفيات المونديال في سبتمبر المقبل، أما مالي فهو منتخب قوي لديه إمكانيات كبيرة، لديهم أكثر من 30 لاعباً محترفين في أوروبا، فريق أحترمه كثيراً، إنه منافس جيد. وتابع بلماضي: المباراة أمام تونس تندرج في إطار السعي لتحسين ترتيبنا في تصنيف «فيفا» حتى نكون من بين الـخمس الأوائل أفريقيا تحسباً للمباريات الفاصلة في تصفيات المونديال.

وأكد بلماضي على وجود منافسة شرسة بين اللاعبين خاصة على مستوى الهجوم، معترفاً بالمستويات الكبيرة التي يقدمها كل من أمير سعيود، نجم شباب بلوزداد، وبلال مسعودي لاعب شبيبة الساورة هداف الدوري الجزائري، لكنه أشار إلى أن سبب عدم تواجدهما مع المنتخب هو المنافسة القوية التي كانت سبباً في استبعاد لاعب آخر وهو ياسين براهيمي نجم نادي الريان القطري.

ودعا بلماضي، المدافع جمال بن العمري، إلى مغادرة نادي ليون الفرنسي والبحث عن فريق آخر يمنحه وقت لعب أكبر حتى يكون قادراً على اللعب مع المنتخب عند بداية تصفيات المونديال في سبتمبر المقبل، كما ناشد اللاعبين المقبلين على تغيير أنديتهم بوضع مصلحة المنتخب الجزائري في مقدمة الاعتبارات.

وشجع بلماضي، بغداد بونجاح مهاجم المنتخب وفريق السد القطري، على الانتقال إلى برايتون الإنجليزي، لكنه رهن ذلك بأن يكون لدى بونجاح ضمانات باللعب بشكل مستمر، حتى لا يتكرر معه سيناريو بن العمري.