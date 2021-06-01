سامبدوريا يغازل هداف الدوري الإيطالي بعقد تاريخي

روما (رويترز)

أعلن سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، توصله لاتفاق لتمديد التعاقد مع المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا حتى يونيو 2022.وقال النادي في بيان: يعلن سامبدوريا والرئيس ماسيمو فيريرو تجديد عقد فابيو كوالياريلا، ووفقاً لقناعة كل الأطراف، ارتبط المهاجم، الذي خاض 233 مباراة وسجل 99 هدفاً بقميص النادي، بعقد حتى 30 يونيو2022، حيث يعني استمراره مع الفريق أن يصبح عن جدارة اللاعب التاريخي في مسيرة النادي.

واستمتع كوالياريلا، الذي سيبلغ عامه 39 في يناير المقبل، بأنجح مواسمه في 2018-2019، عندما فاز بلقب هداف الدوري الإيطالي برصيد 26 هدفاً.

وسجل كوالياريلا عشرة أهداف على الأقل في الدوري في كل موسم من مواسمه الخمسة مع سامبدوريا، منذ الانضمام بعقد نهائي من تورينو في يوليو 2016، وهز الشباك 13 مرة في 33 مباراة بالدوري خلال الموسم المنصرم.