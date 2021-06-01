إيريك جارسيا ثاني صفقات برشلونة

برشلونة (د ب أ)

أعلن نادي برشلونة، توصله لاتفاق مع إيريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي الانجليزي، للانضمام إلى صفوف الفريق الإسباني بداية من الأول من يوليو المقبل.

وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب سيوقع على عقد للانضمام لبرشلونة حتى نهاية موسم 2025 / 2026، فيما تبلغ قيمة شرطه الجزائي 400 مليون يورو.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، أنه سيتم تقديم جارسيا بشكل رسمي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، دون حضور جمهور بسبب قواعد مكافحة وباء كورونا.

وذكر النادي الكتالوني أن جارسيا «20 عاماً»، عاد مجدداً إلى برشلونة بعدما سبق له الانضمام لأكاديمية النادي في عام 2008، حيث استمر في "لا ماسيا" حتى عام 2017 قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي، حيث قضى هناك أربعة مواسم تدرج فيها في الفئات السنية للفريق الانجليزي، في فرق أقل من 19 و23 عاماً حتى لعب للفريق الأول. في السنوات الأربع التي تلت ذلك، شق جارسيا طريقه داخل ملعب "الاتحاد"، وأصبح واحداً من لاعبي الفريق الأول.

ورغم ذلك فإن رفضه توقيع عقد جديد تسبب في أن يصبح خياراً ثالثاً في الدفاع خلف روبن دياز وجون ستونز خلال موسم 2020 / 2021.

وصفقة جارسيا هي ثاني صفقات النادي الكتالوني للموسم الجديد، وذلك بعد تعاقده أمس الاثنين مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في صفقة انتقال حر، قادماً من مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يضيف رونالد كومان المدير الفني الهولندي للفريق، لاعباً آخر في صفقة مجانية من الدوري الإنجليزي، حيث تتمثل تلك الصفقة في مواطنه جورجينو فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي.

وتدور التكهنات أيضاً حول اقتراب ممفيس ديباي، لاعب ليون الفرنسي والذي قارب عقده على الانتهاء، من الانضمام إلى برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية.

وأنهى برشلونة الموسم الماضي من بطولة الدوري الإسباني في المركز الثالث، كما حقق لقب كأس ملك إسبانيا في نفس الموسم.