النظام الأساسي على طاولة «عمومية السباحة»

دبي (الاتحاد)

يعقد اتحاد السباحة غداً، الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد التعديلات النهائية على لائحة النظام الأساسي للاتحاد، والمرفق بها لائحة الانتخابات، والذي طلب اعتمادها الاتحاد الدولي، قبل البدء في خوض انتخابات مجلس الإدارة الجديد للدورة 2020-2024.

وتقام الجمعية العمومية غير العادية عن بُعد باستخدام الاتصال المرئي في الساعة الثانية عشر ظهراً، وستشهد حضور ممثل من الاتحاد الدولي للسباحة، وممثل عن الهيئة العامة للرياضة وممثل عن اللجنة الأولمبية الوطنية، وذلك لاعتماد التعديلات النهائية التي كانت قد أقرتها الجمعية العمومية غير العادية أكتوبر الماضي.

وكان اتحاد اللعبة قد وافق على البدء في العملية الانتخابية مطلع الشهر الماضي بناء على طلب من الأندية، وتم بالفعل فتح باب الترشح للانتخابات وتحديد الجدول الزمني للانتخابات، قبل أن يرسل الاتحاد الدولي للسباحة طلب بتأجيل الانتخابات لحين اعتماد اللائحة النهائية للنظام الأساسي.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، في بيان صحفي صادر عن الاتحاد «أن الجمعية العمومية غير العادية ستبدأ بكلمة رئيس مجلس الإدارة سلطان السماحي، ومن ثم كلمة العماني طه الكشري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وأمين عام الاتحاد الآسيوي للسباحة، لشرح التعديلات المرفقة التي طلبتها الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المحلي، ثم تحول الكلمة إلى الجمعية العمومية لمناقشتها واعتمدها».

وأضاف الوهيبي، أنه في حال اعتمدت الجمعية العمومية لائحة النظام الأساسي ستحول إلى مجلس إدارة اتحاد السباحة لتوقيعها، ومن ثم إرسالها للاتحاد الدولي للاعتماد النهائي، وسينتظر الاتحاد موافقة الاتحاد الدولي للدعوة إلى عمومية غير عادية أخرى لتحديد موعد الجمعية العمومية الانتخابية 2020-2024.